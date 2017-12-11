Предотвращен ввоз в Приамурье двух тонн сомнительной рыбы

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Инспектор Россельхознадзора и полицейские задержали грузовик, который перевозил более двух тонн сомнительной рыбы. Продукцию везли в Амурскую область.

Нарушение вскрылось во время проверки грузовика на 1 686-м километре автомобильной дороги «Амур». Машина следовала из Хабаровского края, в ней находилось 2,6 тонны мороженой кеты. На продукцию не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области, нарушителя привлекли к административной ответственности, а сомнительный груз передали на ответственное хранение.