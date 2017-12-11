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11декабря
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сегодня, 17:05 3

Предотвращен ввоз в Приамурье двух тонн сомнительной рыбы

Предотвращен ввоз в Приамурье двух тонн сомнительной рыбы
Фото: dvfish.ru

Инспектор Россельхознадзора и полицейские задержали грузовик, который перевозил более двух тонн сомнительной рыбы. Продукцию везли в Амурскую область.

Нарушение вскрылось во время проверки грузовика на 1 686-м километре автомобильной дороги «Амур». Машина следовала из Хабаровского края, в ней находилось 2,6 тонны мороженой кеты. На продукцию не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области, нарушителя привлекли к административной ответственности, а сомнительный груз передали на ответственное хранение.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    ну кто то загрузил-надо разобраться

  • speaking

    speaking
    1 час назад

    ооо, инспекторы к новому году готовятся))))

  • Victrix

    Victrix
    43 минуты назад



    На продукцию не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность.



    А как рыбу доставить от места вылова до ветеринара?

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