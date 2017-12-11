Якутский Дед Мороз и амурские лотосы: в московском метро запустили Дальневосточный экспресс (видео)

Фото: todaykhv.ru

В московском метрополитене дан старт Дальневосточному экспрессу с амурским вагоном в составе. Несколько минут назад в добрый путь необычный экспресс отправил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Всего в составе поезда 9 вагонов, каждый представляет один из регионов Дальнего Востока. Головной вагон посвящен Приморью, на нем, в частности, изображен леопард. За хабаровским следует стилизованный вагон Амурской области. На нем изображены основные символы Приамурья: лотосы, соя, амурский тигр, космодром Восточный, Нижне-Бурейская ГЭС. На вагоне Колымы можно полюбоваться огромным мамонтом, а на чукотском – белыми медведями.

Внутри вагонов размещена основная информация о регионах и интересные факты о них. В якутском вагоне пассажиров будет встречать «красивый якутский Дед Мороз» – Так комментирует автор съемки. И тут же добавляет, что он отказывается признавать себя Дедом Морозом.

Сначала планировалось, что необычный экспресс заработает 8 декабря. Однако дату перенесли. По задумке организаторов, москвичи и гости столицы смогут больше узнать о таком далеком Дальнем Востоке и его потенциале, просто прокатившись на метро.

Дальневосточный экспресс будет ходить по Таганско-Краснопресненской ветке метрополитена. На карте она отмечена фиолетовым цветом.

Запуск поезда приурочен к серьезному мероприятию – Дням Дальнего Востока в Москве. Их организуют впервые. Они пройдут на Тверской площади и в Экспоцентре. Именно в Экспоцентре с 14 декабря запланированы самые масштабные мероприятия. В частности, можно будет совершить виртуальную прогулку по космодрому и строящемуся мосту через Амур.