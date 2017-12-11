Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:46 2

Якутский Дед Мороз и амурские лотосы: в московском метро запустили Дальневосточный экспресс (видео)

Якутский Дед Мороз и амурские лотосы: в московском метро запустили Дальневосточный экспресс (видео)
Фото: todaykhv.ru

В московском метрополитене дан старт Дальневосточному экспрессу с амурским вагоном в составе. Несколько минут назад в добрый путь необычный экспресс отправил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Всего в составе поезда 9 вагонов, каждый представляет один из регионов Дальнего Востока. Головной вагон посвящен Приморью, на нем, в частности, изображен леопард. За хабаровским следует стилизованный вагон Амурской области. На нем изображены основные символы Приамурья: лотосы, соя, амурский тигр, космодром Восточный, Нижне-Бурейская ГЭС. На вагоне Колымы можно полюбоваться огромным мамонтом, а на чукотском – белыми медведями.

Внутри вагонов размещена основная информация о регионах и интересные факты о них. В якутском вагоне пассажиров будет встречать «красивый якутский Дед Мороз» – Так комментирует автор съемки. И тут же добавляет, что он отказывается признавать себя Дедом Морозом.

Сначала планировалось, что необычный экспресс заработает 8 декабря. Однако дату перенесли. По задумке организаторов, москвичи и гости столицы смогут больше узнать о таком далеком Дальнем Востоке и его потенциале, просто прокатившись на метро.

Дальневосточный экспресс будет ходить по Таганско-Краснопресненской ветке метрополитена. На карте она отмечена фиолетовым цветом.

Запуск поезда приурочен к серьезному мероприятию – Дням Дальнего Востока в Москве. Их организуют впервые. Они пройдут на Тверской площади и в Экспоцентре. Именно в Экспоцентре с 14 декабря запланированы самые масштабные мероприятия. В частности, можно будет совершить виртуальную прогулку по космодрому и строящемуся мосту через Амур.

Просмотров всего: 679

#Дальний Восток #жизнь #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Ага...видел. В Москве бесперецедентная рекламная компания по заманиванию на Дальний Восток сейчас проходит. Привыкшие к халяве жители "нерезиновой" с удовольствием разбирают халявные продуктовые наборы,сметают бесплатные сувениры. Но гектар брать никто не хочет.Министр по развитию ДВ (живущий в Москве) Рисует радужные перспективы карьерного роста. Прям уйма возможностей!!! Как в бизнесе,так и на госслужбе. Дальневосточники же тупые..Нафига им какая то карьера? Они и за 15 тыщ на шестидневке неплохо живут.Им нафиг не нужен ваш бизнес. А от карьеры госслужащего их тошнит прям. Они очень упрямы: Имея самый высокий процент выпускников ВУЗов по стране.назло сжигают свои дипломы. Ломают себе конечности....Лишь бы их не заставили делать головокружительную карьеру.Они хотят "без оформления" работать подсобниками на стройке,продавцами в забегаловках. Сидят на пособие центра занятости. Некому прийти и всем владети. Рюрик приди,порядок наведи...

  • anschutka

    anschutka
    45 минут назад

    "Работа на Дальнем Востоке - дикий кабан" Шедеврально

    Это комментатор в первом ролике осматривает вагон изнутри, плакаты между собой не связаны, но произносятся друг за другом, просто ржака!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 2

Благовещенец расплатился за краску криптовалютой
Общество 3

СМИ: в Тынде живет молдавский политик, скрывающийся от уголовного преследования
Экономика 4

Константин Дьяконов: бюджет принят, и это большое событие

Общество 15

Жириновский бесплатно кормил москвичей амурским медом