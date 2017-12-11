СМИ: в Тынде живет молдавский политик, скрывающийся от уголовного преследования

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Причиной стали угрозы президенту Молдавии в ходе протестов, получивших название «кишиневский майдан», отмечает издание. Ренато Усатый считается вторым по значимости политиком в Молдавии после Владимира Плахотнюка – его политического оппонента и лидера Демократической партии этой страны. Прокуратура Молдавии также считает, что Ренато Усатый заказал убийство российского банкира Германа Горбунцова в Лондоне в 2012 году, которое обернулось неудачей.

Несмотря на то, что Ренато живет в Тынде, он остается мэром молдавского города Бельцы – второго по величине в республике. Этот пост Усатый занял в 2015 году.

«Я устал на самом деле от санатория "Бельчанка". Хочу домой, в родные Бельцы!» – заявил недавно беглый политик в своем видеообращении на «Одноклассниках». А 6 декабря в своем блоге Усатый рассказал, что Владимир Плахотнюк заказал его убийство.

«Не позже 10 января Усатый должен быть доставлен в Молдавию – живым или мертвым. Это то, что он сказал Саше Жиздану (глава МВД Молдавии)», – приводит Ренато слова Пахотнюка.

Лидер «Нашей партии», в свою очередь, пообещал Жиздану, что те члены его группы, кто будет участвовать в его похищении либо ликвидации, «попадут или в КПЗ или на кладбище экономварианта где-нибудь в 50 километрах от Москвы». «Причем на абсолютно законных основаниях», – уточнил Усатый во избежание обвинений «об угрозах полицейским».

«Лента.Ру» отмечает, что Владимир Плахотнюк обвиняется Следственным комитетом России в покушении на убийство (о каком именно преступлении идет речь, неизвестно). Суд уже выдал санкцию на его заочный арест. И, если Интерпол внесет молдавского политика в базу разыскиваемых преступников, его смогут арестовать в любой стране Европы или в США, куда он часто наведывается по служебным и личным надобностям.