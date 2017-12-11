Депутаты заксобрания приняли областной бюджет во втором чтении

В понедельник, 11 декабря, депутаты областного заксобрания во втором чтении приняли бюджет Амурской области. В него заложен доход в размере 48 миллиардов 1 миллиона рублей и расходом в размере 46 миллиардов 581 миллиона. Профицит составляет 1 миллиард 420 миллионов рублей.

В принятом бюджете свыше 680 миллионов рублей запланировано на развитие здравоохранения области, большая часть из которых – 441 миллион – на повышение оплаты труда медиков. Сохраняется индексация всех мер соцподдержки, а также продлевается действие областной программы, предоставляющей право на получение регионального материнского капитала. На поддержку обманутых дольщиков и улучшение жилищных условий инвалидов заложено 123 миллиона рублей.

«В бюджете по разделу "соцзащита" заложена значительная сумма, – дала оценку бюджету министр соцзащиты Наталья Киселева. – Мы обеспечены деньгами, чтобы все меры соцподдержки и льготы по ЖКУ предоставлялись своевременно и в полном объеме. В бюджете заложены средства на оздоровление детей, приобретение жилья детям-сиротам. Социальная сфера всегда в центре внимания, и, если будет необходима корректировка, мы получим поддержку со стороны областного правительства и заксобрания».

Спикер заксобрания Константин Дьяконов считает, что работа проделана плодотворная.

«Бюджет принят, и это большое событие, – заявил Константин Викторович. – У депутатов всех фракций были свои предложения, но каждый пытается войти в положение: вот те средства, которые есть у области, и их необходимо распределять. Сейчас мы ждем январско-февральских изменений – подписания соглашения с Амурской областью о реструктуризации задолженности. Ожидаем значительных дополнительных поступлений в бюджет».

Вопросы у депутатов были. Представитель фракции ЛДПР Ольга Петайчук интересовалась, откуда берутся средства для выплат дольщикам в 2018 году. Также Ольга Сергеевна поставила под сомнение необходимость выделять 25 миллионов на строительство ФОК имени Солнечникова в Белогорске.

Депутат-коммунист Роман Кобызов поинтересовался, какую экономию средств бюджету даст сокращение министерства внутренней и информационной политики. Ему не назвали точной цифры, но, предположительно, экономия равняется зарплате министра.

Депутат от фракции ЛДПР Сергей Труш был возмущен тем, что пополнение областного бюджета строится на поборах с предпринимателей. Он привел в пример собственное ИП: «Два года назад налог составлял 15 тысяч, теперь 300 тысяч. В целом это ведет к росту издержек, идет сокращение работников, падает экономическая активность, а затем – и уровень дохода». По его словам, это приведет к тому, что бизнес будут продавать, и в итоге область станет вотчиной с иностранными владельцами».

«В связи с тем, что областной бюджет не имеет социально ответственного подхода, фракция ЛДПР голосует против», – заявила Светлана Петайчук.

В итоге большинством голосов депутаты приняли проект бюджета: шестеро проголосовали против, 25 – за.