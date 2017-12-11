В Благовещенске женщина-водитель проехала ребенку по ноге и скрылась

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 11 декабря на перекрестке улиц Раздольной и Островского. Пострадала 10-летняя девочка.

Происшествие случилось, когда ребенок шел в школу. Девочка самостоятельно переходила дорогу в установленном месте.

«Ребенок не запомнил автомобиль и марку. Он переходил дорогу около 7:40 утра. Женщина на иномарке ехала и сигналила, но ребенок ее не слушал. Когда девочка практически перешла проезжую часть, автомобиль проехал ей по ноге», – рассказала мама пострадавшей.

Девочке оказали необходимую медицинскую помощь – у нее перелом стопы. Сейчас девочка находится дома.

Женщина-водитель с места ДТП скрылась. Родители пострадавшего ребенка просят откликнуться очевидцев произошедшего. Возможно, кто-то в это время находился в этом районе, и видеорегистратор зафиксировал происшествие. Один свидетель уже нашелся. Он рассказал, что автомобиль был серого цвета марки Toyota Carina.

Очевидцев просят звонить по телефонам: 8-999-165-77-51, 8-999-166-00-31.