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11декабря
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сегодня, 15:51 4

В Благовещенске женщина-водитель проехала ребенку по ноге и скрылась

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 11 декабря на перекрестке улиц Раздольной и Островского. Пострадала 10-летняя девочка.

Происшествие случилось, когда ребенок шел в школу. Девочка самостоятельно переходила дорогу в установленном месте.

«Ребенок не запомнил автомобиль и марку. Он переходил дорогу около 7:40 утра. Женщина на иномарке ехала и сигналила, но ребенок ее не слушал. Когда девочка практически перешла проезжую часть, автомобиль проехал ей по ноге», – рассказала мама пострадавшей.

Девочке оказали необходимую медицинскую помощь – у нее перелом стопы. Сейчас девочка находится дома.

Женщина-водитель с места ДТП скрылась. Родители пострадавшего ребенка просят откликнуться очевидцев произошедшего. Возможно, кто-то в это время находился в этом районе, и видеорегистратор зафиксировал происшествие. Один свидетель уже нашелся. Он рассказал, что автомобиль был серого цвета марки Toyota Carina.

Очевидцев просят звонить по телефонам: 8-999-165-77-51, 8-999-166-00-31.

Просмотров всего: 456

#ДТП

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    10 минут назад

    от с..ка, найти и также по ноге проехать.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    6 минут назад

    Если девочка переходила дорогу в установленном месте по правилам, то тете надо выдать дрозда

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    4 минуты назад

    Ноги отрубить этой твари!

  • Совет

    Совет
    30 секунд назад

    Внимательнее надо быть, это же дети, они могут и побежать, и остановится на дороге...

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