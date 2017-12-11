Пострадавшей при пожаре в Белогорске семье начали собирать деньги

Фото: ros-spravka.ru

Семья из трех человек, которая пострадала во время пожара в Белогорске в ночь на 8 декабря, нуждается в материальной помощи. Люди до сих пор находятся в больнице, но им будет негде жить, поскольку их дом почти полностью сгорел.

Как сообщало Амур.инфо, в ту ночь в Белогорске горели сразу два частных подворья, расположенных по соседству. На одном пламя охватило частный дом, гараж и летнюю кухню, на втором – летнюю кухню. Пожарные оперативно потушили огонь, однако дом серьезно пострадал, жить в нем теперь невозможно. Из дома до прибытия пожарных самостоятельно выбралась семья – мужчина, женщина и девочка 2011 года рождения. Они выскочили, кто в чем спал. Все получили ожоги лица, рук, ног, спины и были доставлены в Белогорскую городскую больницу.

Пострадавших зовут Андрей и Людмила, их дочке 6 лет. Знакомая семьи Оксана Ефремова рассказала информагентству, что было решено начать сбор средств. Планируется, что после больницы люди будут жить в съемной квартире. Но на это нужны средства, поэтому в качестве помощи принимаются не только вещи, но и деньги. В социальную службу и на прием к главе Белогорска они смогут попасть, когда выйдут из больницы.

«С учетом того, что у них сгорели документы, даже если пытаться перечислять им деньги на зарплатные счета, которые есть у Люды и у Андрея, они их не смогут обналичить, пока не восстановят документы. Это достаточно долгий процесс, а деньги нужны "живые". Будет достаточно длительное лечение: у Андрея оказались разрезаны сухожилия, вены, когда он стекла выбивал, когда девчонок вытаскивал. Через дверь выйти невозможно было: пожар начался с гаража, а там выход как раз на гараж», – пояснила Оксана.

Глава семейства Андрей, несмотря на случившееся, не отчаивается. «Снимем квартиру, да будем все горелое выгребать, восстанавливать дом. Прорвемся, думаю. Родственники помогут, и не только», – сказал он ИА «Амур.инфо».

Контактное лицо по вопросу оказания помощи пострадавшим: Ефремова Оксана Сергеевна. Телефон 8-914-573-56-87.

Карта Сбербанка для перечисления средств: 4276 0300 1944 3478.