Почти 100 амурчан при жизни составили завещания на свои пенсионные накопления

В амурское отделение Пенсионного фонда с 2008 года поступило 94 заявления о прижизненном распределении пенсионных накоплений. По 7 случаям выплаты уже состоялись

При хорошем заработке и стаже у некоторых людей, не вышедших на пенсию, суммы на счетах в Пенсионном фонде достигают 300-400 тысяч рублей. Эти деньги в случае смерти завещателя могут получить наследники. Чаще всего амурчане оформляют завещания на детей.

При выходе на пенсию по заявлению любой может получить свои пенсионные накопления сразу. Чаще всего так и поступают амурчане. В декабре, к примеру, 28 амурчан получат выплаты по 100 тысяч рублей и выше.

Если человек уходит из жизни до выхода на пенсию, его пенсионные накопления получают правопреемники в порядке общего наследования в равных долях. Иногда в этих случаях возникают споры. Чтобы этого избежать, по закону определить судьбу своих пенсионных накоплений в случае смерти, могут сами граждане. В числе наследников могут быть и не родственники.

Обратиться за средствами правопреемники могут в течение 6 месяцев со дня смерти завещателя. Если срок пропущен по уважительной причине, его можно восстановить в судебном порядке, а если человек умер до 23 мая 2005 года, то его правопреемникам восстанавливать срок для обращения не нужно.

Проконсультироваться по данной теме можно в управлении Пенсионного фонда по Амурской области по телефону 8(4162) 202-390.