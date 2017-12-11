От 16 до 30 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 12 декабря

Фото: ovcharkainfo.ru

12 декабря, во вторник, в Амурской области переменно облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер северного, северо-западного направления будет дуть со скоростью 2-7, с порывами до 13 метров в секунду.

Ночью уличные термометры покажут 23-28, днем –15-20 градусов, на севере – до 30 градусов мороза. В Благовещенске ночью и днём переменно, преимущественно без осадков. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 23-25, днём – до минус 16-18 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова