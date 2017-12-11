В Благовещенске и Хэйхэ проводится Олимпиада по языку и культуре эвенков и орочонов

В понедельник, 11 декабря, в АмГУ стартовала международная Олимпиада по языку и культуре эвенков России и орочонов Китая «ТУРЭН–2017». В ней принимают участие не только амурские эвенки, но и делегации из Китая (Хэйхэ и Цицикар), Республики Саха (Якутия), Забайкальского и Красноярского краев. Завершится Олимпиада 15 декабря.

Международная Олимпиада проводится в четвертый раз. Жюри состоит из ведущих ученых, преподавателей и знатоков эвенкийского языка и культуры из Санкт- Петербурга, Амурской области, Хабаровского края, Бурятии, Якутии, провинции Хэйлунцзян. Китайскую делегацию возглавляет Ду Чансин, секретарь бюро по этническим и религиозным делам правительства Хэйхэ.

Кроме тестовых заданий на знание языка и культуры в рамках Олимпиады пройдут различные круглые столы, мастер-классы и гала-концерт эвенкийских ансамблей России и орочонских ансамблей Китая. 12 декабря пройдет всероссийская национальная конференция «Проблемы сохранения языка и культуры эвенков России и орочонов Китая».

Итоги Олимпиады будут подведены 12 декабря в 14:00 в актовом зале. Затем – 13 и 14 декабря – мероприятие переместится в Хэйхэ.