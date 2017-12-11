Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:38 0

В Благовещенске и Хэйхэ проводится Олимпиада по языку и культуре эвенков и орочонов

В Благовещенске и Хэйхэ проводится Олимпиада по языку и культуре эвенков и орочонов

В понедельник, 11 декабря, в АмГУ стартовала международная Олимпиада по языку и культуре эвенков России и орочонов Китая «ТУРЭН–2017». В ней принимают участие не только амурские эвенки, но и делегации из Китая (Хэйхэ и Цицикар), Республики Саха (Якутия), Забайкальского и Красноярского краев. Завершится Олимпиада 15 декабря.

Международная Олимпиада проводится в четвертый раз. Жюри состоит из ведущих ученых, преподавателей и знатоков эвенкийского языка и культуры из Санкт- Петербурга, Амурской области, Хабаровского края, Бурятии, Якутии, провинции Хэйлунцзян. Китайскую делегацию возглавляет Ду Чансин, секретарь бюро по этническим и религиозным делам правительства Хэйхэ.

Кроме тестовых заданий на знание языка и культуры в рамках Олимпиады пройдут различные круглые столы, мастер-классы и гала-концерт эвенкийских ансамблей России и орочонских ансамблей Китая. 12 декабря пройдет всероссийская национальная конференция «Проблемы сохранения языка и культуры эвенков России и орочонов Китая».

Итоги Олимпиады будут подведены 12 декабря в 14:00 в актовом зале. Затем – 13 и 14 декабря – мероприятие переместится в Хэйхэ.

Просмотров всего: 175

#Китай #культура #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

Благовещенск прихорашивается к Новому году (фото)
Общество 5

Глава Свободного запретил взимать с детей плату за новогодние праздники
Общество 12

Для повышения явки Кремль решил превратить выборы президента в праздник
Культура 2

Сказка «Ледяное сердце» покорила благовещенцев (фото)