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Жириновский бесплатно кормил москвичей амурским медом

Жириновский бесплатно кормил москвичей амурским медом
Фото: instagram.com

Дальневосточную ярмарку, работающую в эти дни на Тверской площади в Москве, посетил лидер российских либерал-демократов. Владимир Жириновский попробовал амурский мед и предложил всем желающим взять лакомство за его счет.

У павильона Амурской области Владимир Вольфович остановился в субботу 9 декабря. По Дальневосточной ярмарке он прогуливался в сопровождении депутата Госдумы Ивана Абрамова. Политик попробовал таежный мед и остался доволен продуктом. Посетителям ярмарки Жириновский предложил взять по баночке дальневосточного лакомства. Присутствующие в считанные минуты разобрали 50 банок. Позже за продукт расплатился помощник лидера партии.

В амурском павильоне на Дальневосточной ярмарке представлено два продукта: таежный мед и соевое мясо с тофу. Всего около 2 тонн товара. Пока хорошо идет мед. Москвичи уже раскупили 400 килограммов.

Основные мероприятия с презентациями регионов начнутся 14 декабря в Экспоцентре. Там все желающие, надев специальные очки, смогут побродить по виртуальной благовещенской набережной, пройтись по строящемуся мосту через Амур.

Просмотров всего: 2068

#политика #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    ...и как это он не побрезговал...выставку то, правительство Амурской области организовывало...или мед Иван тудой привез? не верю. не видел его фото на пасике возле медогонки. вот ежли б пашаничку - тады да! он! как есть - наш хлебороб!...)))

  • Поэт от Бога

    Поэт от Бога
    1 час назад

    А Ванька то, как улыбается)

    Видимо хорошо в Москве живётся...

  • Focus

    Focus
    1 час назад

    нам халявы ждать не от кого!

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Поэт от Бога

    А Ванька то, как улыбается) Видимо хорошо в Москве живётся...



    Конечно! Отчего ему не улыбаться, 450 т.р. в месяц только официально получает. Живёт себе припеваючи. Вот пошёл в субботу погулял с дедушкой - маразматиком. Глядишь такими темпами на место Вольфича в ближайшее время встанет, а там и до выборов Президента недалеко.



  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    Я не понял, а Ярош там каким боком!? Стоит главное слева от патриота России Абрамова. Что за провокация!

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад



    Жириновский бесплатно кормил москвичей амурским медом



    Главный пасечник и производитель амурского мёда ?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    37 минут назад

    Совсем старик ополоумел. А Абрамов ему все подыгрывает... Клоунада крепчает

  • natkapova

    natkapova
    36 минут назад

    Жириновский красавчик! Не то, что наши местные чиновники, только налоги повышают

  • alexsergeev

    alexsergeev
    30 минут назад

    Зачетная тема! Молодцы. и новость позитивная. Нас, амурчан, бы кто еще чем покормил)

  • Focus

    Focus
    27 минут назад

    амурчане по-привычке будут только сосать!

  • Совет

    Совет
    13 минут назад

    Ну и рожи.. Медок поедают, казнокрады

  • Фергюсон

    Фергюсон
    6 минут назад

    Антон Макаров

    Совсем старик ополоумел. А Абрамов ему все подыгрывает... Клоунада крепчает



    На шесть лет всего старше Путина

    че не нравится?

    что подтяжки лица каждый год не делает?

  • Фергюсон

    Фергюсон
    4 минуты назад

    Совет

    Ну и рожи.. Медок поедают, казнокрады



    точна

    еще москвичам мед раздавать....

    мало их Козлов кормит

    все соки уже с амурки выжал

  • Фергюсон

    Фергюсон
    2 минуты назад

    А вообще тут не знаешь как на Амурку внимание президента обратить

    на наше руководство надежды похоже нет

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