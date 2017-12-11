Жириновский бесплатно кормил москвичей амурским медом

Фото: instagram.com

Дальневосточную ярмарку, работающую в эти дни на Тверской площади в Москве, посетил лидер российских либерал-демократов. Владимир Жириновский попробовал амурский мед и предложил всем желающим взять лакомство за его счет.

У павильона Амурской области Владимир Вольфович остановился в субботу 9 декабря. По Дальневосточной ярмарке он прогуливался в сопровождении депутата Госдумы Ивана Абрамова. Политик попробовал таежный мед и остался доволен продуктом. Посетителям ярмарки Жириновский предложил взять по баночке дальневосточного лакомства. Присутствующие в считанные минуты разобрали 50 банок. Позже за продукт расплатился помощник лидера партии.

В амурском павильоне на Дальневосточной ярмарке представлено два продукта: таежный мед и соевое мясо с тофу. Всего около 2 тонн товара. Пока хорошо идет мед. Москвичи уже раскупили 400 килограммов.

Основные мероприятия с презентациями регионов начнутся 14 декабря в Экспоцентре. Там все желающие, надев специальные очки, смогут побродить по виртуальной благовещенской набережной, пройтись по строящемуся мосту через Амур.