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сегодня, 12:35 12

Центробанк: рост реальных доходов населения может подстегнуть инфляцию

Центробанк: рост реальных доходов населения может подстегнуть инфляцию
Фото: lenta.ru

Центробанк опубликовал ежемесячный бюллетень «О чем говорят тренды». Аналитики подвели итоги 11 месяцев 2017 года и сделали прогноз на 2018-й. Впервые за несколько месяцев ускорились темпы роста цен на непродовольственные товары – от одежды и обуви до бензина. А рост цен на продовольствие, наоборот, снижается, пишет «Российская газета».

В непродовольственном секторе темп роста цен в ноябре достиг 0,23 процента, тогда как в октябре составлял только 0,15 процента. И это не предел. Эксперты говорят, что производство многих непродовольственных товаров в России зависит от импортных составляющих, отсюда и рост.

«В текстильной отрасли завозится почти 100 процентов потребляемого хлопка, более половины химических волокон и нитей, а также шерсть, льноволокно. Поэтому себестоимость готовой продукции зависит от курса доллара», – поясняет директор аналитического агентства «Анитэкс» Анна Орозова.

При этом «предпосылки для дальнейшего ускорения темпов роста цен непродовольственных товаров сохраняются», пишут аналитики Центробанка. Заметный вклад в инфляцию начинают вносить услуги. В ноябре они дорожали наибольшими темпами – 0,33 процента по сравнению с 0,28 процента в октябре.

Если умножить ноябрьское значение роста цен на услуги на 12 месяцев, то уже получается практически верхний предел инфляции 3,96 процента годовых, отмечает издание.

Однако больше всего подстегивает разгон инфляции подорожание энергоносителей – нефти, газа, которые влияют на стоимость энергоресурсов, необходимых в производстве любых товаров. Отпускные цены на нефтепродукты сейчас уже значительно выше, чем инфляция, указывается в докладе Центробанка. Если мировые цены на нефть останутся на уровне 60 долларов за баррель и выше, то опережающий рост цен на топливо может «начать давить на издержки в экономике».

В той же текстильной отрасли темпы роста цен на воду, энергию, транспорт сейчас существенно опережают рост цен на ткани и готовые изделия, указывает Анна Орозова. Издержки сельхозпредприятий существенно растут за счет повышения стоимости энергоносителей, и там всерьез задумываются о повышении цен на свою продукцию.

К слову, до последнего времени сдерживал их в этом порыве ограниченный спрос, полагают некоторые эксперты. Уже сейчас из-за роста цен на энергоносители, например, производители мяса – курятины или свинины хотели бы компенсировать рост издержек повышением цен, но не могут, чтобы не потерять покупателя.

Наряду с ростом цен в фокусе внимания аналитиков ЦБ уже и другие риски разгона инфляции, например, рост реальных доходов населения. А именно доходов, необеспеченных ростом производительности. В этой ситуации нежелательным становится рост реальных зарплат, отмечают эксперты.

«Риски некоторого превышения инфляцией 4 процентов снизились, но полностью не исчезли. В условиях низкой безработицы и все еще повышенных инфляционных ожиданий рост реальной зарплаты темпами, опережающими рост производительности, может привести к реализации этих рисков», – указано в бюллетене Центробанка.

Если население получит слишком много денег, но при этом не станет больше выпускать товаров и оказывать услуг, цены вырастут, инфляция вырвется за назначенные ей пределы.

В некоторых развитых странах проблему сдерживания роста инфляции пытаются решить наоборот – вплоть до выдачи гражданам дополнительных средств, чтобы запустить спрос, а за ним и производство. С такой инициативой недавно выступали в Швейцарии. В глобальной перспективе решить сложную дилемму в России возможно за счет развития промышленного производства, а не роста добычи нефти, предупреждают эксперты «Российской газеты».

В ЦБ также отмечают, что ВВП в первом квартале 2018 года вырастет на 0,6 процента, во втором – на 0,5. Не исключена существенная корректировка прогноза. В России не хватает собственных средств, чтобы разогреть экономику, говорят эксперты. «Поэтому рост ВВП в будущем году будет определяться именно динамикой инвестиций в основные производственные фонды», – отметила в беседе с «РГ» ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова.

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#финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Йошка

    Йошка
    3 часа назад

    Суоми тебе в бутерброд. А рост цен на горючее не приведет к росту инфляции?

    дебилы . рост доходов в условиях необепеченности производтвом приведет к росту наоплений в банках. и как следствие к удешевлению кредитов для производства от тех ж банков , которые кредитуют производство. бараны.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Йошка

    Суоми тебе в бутерброд. А рост цен на горючее не приведет к росту инфляции? дебилы . рост доходов в условиях необепеченности производтвом приведет к росту наоплений в банках. и как следствие к удешевлению кредитов для производства от тех ж банков , которые кредитуют производство. бараны.



  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Вот оно че)) все для населения стараются., что бы инфляцию не разогнать)) я то думаю, что у нас население такое бедное... для нас стараются))

  • Йошка

    Йошка
    3 часа назад

    Что то в Японии и Юкорее при тех же ценах на марсы-сникерсы и сони-самсунгы, которые в России. инфляция нулевая. а там домой приносят простые работяги от 4000 $ v mesyac

  • Торквемада

    Торквемада
    3 часа назад

    Очередная ложь от жирных котов, в пиндосии уже 70 лет печатный станок не выключают, и ничего, все норм., всех жизни учат.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Торквемада

    Очередная ложь от жирных котов, в пиндосии уже 70 лет печатный станок не выключают, и ничего, все норм., всех жизни учат.



    Жирные коты США распределяют зелень по всему миру. Рублям же доверие не у всех, даже в пределах садового кольца границ РФ. Ну а то, что предвыборные подачки могут разогнать инфляцию - это страшилки. Ну не всем же премии выписывать, чтоб 100-200 тыщ в месяц получалось. Но местные жырные коты переживают как бы чего не вышло. А потому "денег не будет - но вы держитесь, (страна в окружении врагов)"...

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    рост доходов населения приведет к росту количества айфонов у этого же населения.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    ay

    Торквемада

    Очередная ложь от жирных котов, в пиндосии уже 70 лет печатный станок не выключают, и ничего, все норм., всех жизни учат.



    Жирные коты США распределяют зелень по всему миру. Рублям же доверие не у всех, даже в пределах садового кольца границ РФ. Ну а то, что предвыборные подачки могут разогнать инфляцию - это страшилки. Ну не всем же премии выписывать, чтоб 100-200 тыщ в месяц получалось. Но местные жырные коты переживают как бы чего не вышло. А потому "денег не будет - но вы держитесь, (страна в окружении врагов)"...



  • Йошка

    Йошка
    2 часа назад

    Все делается очень просто. Планомрное повышение доходов граждан. На уровне фед. закона. минимальна з/п почасовая. Гарантированная. забить эти суммы во все сборники ценообразований. Даже если нет собственного производства. то при увеличении реальных доходов граждан (при условии строго контроля со стороны ФАС цен на прилавках и в заправочных станциях) деньги некуда будет тратить. Для привлечения их в банки , гарантировать выплату со стороны государства 100% сумм , если вдруг банк прогорит.

    В таком случае в банках накопиться значительные финансы. обязать бани выдавать кредиты по минимальным процентам на уровне мировых стандартов в промышленный сектор и ипотеку. Прекратить господдержку всяких аффилированных с государством АО. Господдержку МКУ , МКП и всяких других паратизирующих объектов.

    И будет нам счастье

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    Йошка

    Все делается очень просто. Планомрное повышение доходов граждан. На уровне фед. закона. минимальна з/п почасовая. Гарантированная. забить эти суммы во все сборники ценообразований. Даже если нет собственного производства. то при увеличении реальных доходов граждан (при условии строго контроля со стороны ФАС цен на прилавках и в заправочных станциях) деньги некуда будет тратить. Для привлечения их в банки , гарантировать выплату со стороны государства 100% сумм , если вдруг банк прогорит.

    В таком случае в банках накопиться значительные финансы. обязать бани выдавать кредиты по минимальным процентам на уровне мировых стандартов в промышленный сектор и ипотеку. Прекратить господдержку всяких аффилированных с государством АО. Господдержку МКУ , МКП и всяких других паратизирующих объектов.

    И будет нам счастье



    а какая по вашему мнению должна быть ставка по вкладам и кредитам? я, как только ставки по вкладам стали меньше 10%, перестал держать там деньги.



  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    oenesterov

    рост доходов населения приведет к росту количества айфонов у этого же населения.



    не все тратят доходы так бездумно

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    Adolf

    oenesterov

    рост доходов населения приведет к росту количества айфонов у этого же населения.



    не все тратят доходы так бездумно



    и ето правильно, в канун нового года население может удачно вложить свои капиталы в резко подешевевший салат Оливье

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