Центробанк: рост реальных доходов населения может подстегнуть инфляцию

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В непродовольственном секторе темп роста цен в ноябре достиг 0,23 процента, тогда как в октябре составлял только 0,15 процента. И это не предел. Эксперты говорят, что производство многих непродовольственных товаров в России зависит от импортных составляющих, отсюда и рост.

«В текстильной отрасли завозится почти 100 процентов потребляемого хлопка, более половины химических волокон и нитей, а также шерсть, льноволокно. Поэтому себестоимость готовой продукции зависит от курса доллара», – поясняет директор аналитического агентства «Анитэкс» Анна Орозова.

При этом «предпосылки для дальнейшего ускорения темпов роста цен непродовольственных товаров сохраняются», пишут аналитики Центробанка. Заметный вклад в инфляцию начинают вносить услуги. В ноябре они дорожали наибольшими темпами – 0,33 процента по сравнению с 0,28 процента в октябре.

Если умножить ноябрьское значение роста цен на услуги на 12 месяцев, то уже получается практически верхний предел инфляции 3,96 процента годовых, отмечает издание.

Однако больше всего подстегивает разгон инфляции подорожание энергоносителей – нефти, газа, которые влияют на стоимость энергоресурсов, необходимых в производстве любых товаров. Отпускные цены на нефтепродукты сейчас уже значительно выше, чем инфляция, указывается в докладе Центробанка. Если мировые цены на нефть останутся на уровне 60 долларов за баррель и выше, то опережающий рост цен на топливо может «начать давить на издержки в экономике».

В той же текстильной отрасли темпы роста цен на воду, энергию, транспорт сейчас существенно опережают рост цен на ткани и готовые изделия, указывает Анна Орозова. Издержки сельхозпредприятий существенно растут за счет повышения стоимости энергоносителей, и там всерьез задумываются о повышении цен на свою продукцию.

К слову, до последнего времени сдерживал их в этом порыве ограниченный спрос, полагают некоторые эксперты. Уже сейчас из-за роста цен на энергоносители, например, производители мяса – курятины или свинины хотели бы компенсировать рост издержек повышением цен, но не могут, чтобы не потерять покупателя.

Наряду с ростом цен в фокусе внимания аналитиков ЦБ уже и другие риски разгона инфляции, например, рост реальных доходов населения. А именно доходов, необеспеченных ростом производительности. В этой ситуации нежелательным становится рост реальных зарплат, отмечают эксперты.

«Риски некоторого превышения инфляцией 4 процентов снизились, но полностью не исчезли. В условиях низкой безработицы и все еще повышенных инфляционных ожиданий рост реальной зарплаты темпами, опережающими рост производительности, может привести к реализации этих рисков», – указано в бюллетене Центробанка.

Если население получит слишком много денег, но при этом не станет больше выпускать товаров и оказывать услуг, цены вырастут, инфляция вырвется за назначенные ей пределы.

В некоторых развитых странах проблему сдерживания роста инфляции пытаются решить наоборот – вплоть до выдачи гражданам дополнительных средств, чтобы запустить спрос, а за ним и производство. С такой инициативой недавно выступали в Швейцарии. В глобальной перспективе решить сложную дилемму в России возможно за счет развития промышленного производства, а не роста добычи нефти, предупреждают эксперты «Российской газеты».

В ЦБ также отмечают, что ВВП в первом квартале 2018 года вырастет на 0,6 процента, во втором – на 0,5. Не исключена существенная корректировка прогноза. В России не хватает собственных средств, чтобы разогреть экономику, говорят эксперты. «Поэтому рост ВВП в будущем году будет определяться именно динамикой инвестиций в основные производственные фонды», – отметила в беседе с «РГ» ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова.