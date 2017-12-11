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11декабря
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сегодня, 11:57 3

Благовещенск прихорашивается к Новому году (фото)

Благовещенск прихорашивается к Новому году (фото)

В Благовещенске продолжаются работы по украшению улиц города к Новому году. По основным магистралям уже установлены около тысячи светодиодных снежинок – их установили на опоры наружного освещения. Также включены и работают 2 000 тающих сосулек.

Срок исполнения всех работ – 25 декабря. Директор подразделения ГСТК по обслуживанию и эксплуатации сетей наружного освещения Юрий Грошев сообщил, что к этому дню вся иллюминация в Благовещенске будет подключена.

По городу уже установили 28 светящихся деревьев. Они стоят возле городской администрации, на площади возле железнодорожного вокзала, на круговых развязках по улицам Калинина и Театральной, в районе улиц Ленина – Чайковского, около ЗАГСа.

«Также с сегодняшнего дня мы начинаем обматывать деревья гирляндами, – добавил Юрий Александрович. – По улице Ленина деревья уже обмотаны, скоро такие же появятся вдоль улицы 50-летия Октября, в сквере 43-го квартала, скверах Мухина, Ленина. Закончить эти работы мы должны до 23 декабря».

Активно ведутся работы по обустройству подсветки центральной площади. «Подсветим ледяные фигуры изнутри – горожанам это очень понравилось – и подсветим снежные фигуры и горки. Каток будет освещен, как днем, и будет подсветка льда светодиодными звездами», – рассказал Юрий Грошев.

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#ЖКХ #праздники

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Комментарии
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  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    Тухло, по сравнению с хейхе, которое и так живет без преукрашивания- тухло.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    А у меня в этом году из окна не видно елочки-вышки от Водоканала. Видимо, в связи с переездом не стали подключать. А жаль, было красиво, создавало настроение...

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    3 часа назад

    Да, елка у Водоканала радовала глаз своими огоньками несколько лет. У меня создалось впечатление, что на фото одни и те же деревья, только с разных ракурсов. Никакого разнообразия.

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