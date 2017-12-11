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11декабря
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сегодня, 11:13 6

«Вопрос президенту» – белогорцы организовали акцию в соцсетях

«Вопрос президенту» – белогорцы организовали акцию в соцсетях
Фото:Инстаграм

Для белогорской журналистки в соцсетях собирают вопросы, которые она задаст президенту. Корреспондент городской газеты «Сегодня» поучаствует в пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря.

Вопросы для президента собирают в Белогорске в рамках проекта «Открытый муниципалитет». 14 декабря в Москве пройдет ежегодная пресс-конференция главы государства. Аккредитацию на участие прошли корреспондент белогорской газеты «Сегодня» Елена Гладышева и оператор местной телекомпании «Город-ТВ» Андрей Гаврик. В списке аккредитованных более 1,6 тысячи представителей СМИ.

Дочь главы Белогорска @kira_meliukova разместила в своем аккаунте Инстаграм пост с призывом помочь журналисту придумать вопрос президенту: «Впервые журналист #белогорск #ГородВежливыхЛюдей поедет на прямую линию с президентом, которая начнется в 12-00 мск 14 декабря. Давайте поможем Елене Гладышевой @moimir1973 (газета «Сегодня» @segodnya_belogorsk)».

Участники проекта «Открытый муниципалитет» поддержали призыв и делают репост сообщения. За несколько часов охват аудитории составил более 5 тысяч подписчиков. Поступило около десятка вопросов. Все они будут направлены журналисту Елене Гладышевой. Сбор вопросов для президента продлится до 12:00 местного времени 14 декабря.

Просмотров всего: 681

#Белогорск #СМИ

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Комментарии
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  • Торквемада

    Торквемада
    2 часа назад

    Мой вопрос: "Может передумаешь?"

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Он отвечает только на заранее подготовленные вопросы, да и то невпопад. И для чего эта викторина, ведь ничего не изменится?

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    59 минут назад

    Очередной спектакль в гостях у сказки, шоу для наивных и бабушек в глубоком возрасте.

  • Matt75

    Matt75
    44 минуты назад

    Лучше бы администрация Белогорска не допускала коммунальных аварий. Вопросов президенту и так будет хоть отбавляй.

  • Совет

    Совет
    12 минут назад

    А что, прикольная идея. Ну а вдруг?!

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    11 минут назад

    Matt75

    Лучше бы администрация Белогорска не допускала коммунальных аварий.



    Как же прав Лавров....



    https://www.youtube.com/watch?v=WdnEx13C904



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