«Вопрос президенту» – белогорцы организовали акцию в соцсетях

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Для белогорской журналистки в соцсетях собирают вопросы, которые она задаст президенту. Корреспондент городской газеты «Сегодня» поучаствует в пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря.

Вопросы для президента собирают в Белогорске в рамках проекта «Открытый муниципалитет». 14 декабря в Москве пройдет ежегодная пресс-конференция главы государства. Аккредитацию на участие прошли корреспондент белогорской газеты «Сегодня» Елена Гладышева и оператор местной телекомпании «Город-ТВ» Андрей Гаврик. В списке аккредитованных более 1,6 тысячи представителей СМИ.

Дочь главы Белогорска @kira_meliukova разместила в своем аккаунте Инстаграм пост с призывом помочь журналисту придумать вопрос президенту: «Впервые журналист #белогорск #ГородВежливыхЛюдей поедет на прямую линию с президентом, которая начнется в 12-00 мск 14 декабря. Давайте поможем Елене Гладышевой @moimir1973 (газета «Сегодня» @segodnya_belogorsk)».

Участники проекта «Открытый муниципалитет» поддержали призыв и делают репост сообщения. За несколько часов охват аудитории составил более 5 тысяч подписчиков. Поступило около десятка вопросов. Все они будут направлены журналисту Елене Гладышевой. Сбор вопросов для президента продлится до 12:00 местного времени 14 декабря.