«Клуб полезного действия» покинул Амурский дом народного творчества

Благовещенская молодежная организация «Клуб полезного действия» покинула помещение в АОДНТ, поскольку от организации потребовали вносить арендную плату. Раньше КПД размещался здесь бесплатно. Руководитель клуба Евгений Ищенко обвинил областные власти в том, что они уничтожают молодежную политику в Приамурье.

«Клуб полезного действия» в подвале областного дома народного творчества находился три года. Своими руками общественники сделали косметический ремонт, потратив на него 300 тысяч рублей личных денег. При этом, по договоренности с руководством АОДНТ, за аренду помещения некоммерческая организация не платила. Также на бесплатной основе участники клуба проводили здесь занятия, творческие встречи, семинары и занимались спортом.

«Вот в таких условиях три раза в неделю проходили тренировки. Перекладину за свои деньги покупали. Приезжали ребята 15–16 лет с окраин Благовещенска и занимались – их около сотни», рассказал Евгений Ищенко.

По его подсчетам, за прошедшие годы в помещении АОДНТ побывали около 15 тысяч человек. Площадку для мероприятий предоставляли всем желающим. Причем бесплатно, говорит Евгений Ищенко. Но затем сюда неожиданно заселился зоопарк.

Обезьяны и попугаи оказались в подвале вместо молодежи из-за изменившихся условий договора. По решению областного министерства культуры, к которому относится Дом народного творчества, «Клубу полезного действия» выставили счет за аренду помещения.

«Я просто пришел однажды утром и увидел, что всё вынесено из помещения. Обратился к АОДНТ, узнал, что здесь новое руководство, и мне дали бумагу на руки, что аренда в месяц стоит 96 тысяч рублей. И если нас не устраивает, то мы должны до конца октября съехать», – рассказал Евгений Ищенко.

Позднее арендную плату снизили до 34 тысяч рублей в месяц. Но и эта сумма для общественной организации оказалась неподъемной. Площадь подвальных помещений АОДНТ – почти 460 квадратных метров. В разное время здесь располагались около 20 различных организаций в составе «Клуба полезного действия». Среди них – исторический клуб, лучники и фотографы. Им удалось решить проблему с арендой.

«Мы, конечно, тоже, как и все члены КПД, столкнулись с этой проблемой. Но мы провели встречу с министром культуры. Объяснили, что это неподъемная сумма для всех молодежных организаций вместе взятых, и нашли выход из ситуации – министр культуры предложила нам проводить большое количество социально значимых мероприятий», – рассказал руководитель театра огня «Одержимые» и центра по изучению истории Алексей Зимников.

Работа со школами, детскими садами и детскими домами взамен на бесплатное существование молодежи в подвале – такие условия приняли некоторые организации. В уже освободившихся помещениях расположились другие общественники. Они обещают проводить бесплатные и полезные мероприятия для молодежи.

«Мы проводим здесь подготовительные работы: монтируем сцену, делаем конференц-зону, зону для отдыха. Будем привлекать молодежь, которой интересно, которая хочет развиваться, реализовываться для дальнейших действий здесь. Это и различные мероприятия, акции, дискуссионные площадки. То есть, вся молодежная политика, все действия, которые в рамках этого осуществляются, будем проводить здесь», – рассказал сотрудник АОДНТ, руководитель амурского отделения «Молодой гвардии» Алексей Безруков.

В амурском министерстве культуры считают, что с уходом из АОДНТ «Клуба полезного действия» молодежная политика никак не пострадает. А условия договора с общественными организациями изменили после проверки здания областным министерством имущества.

«На сегодняшний день со всеми организациями, которые там есть, мы нашли общий язык. Мы заключили соглашения о сотрудничестве в различных формах, потому что они все разные и у каждого индивидуальный подход. И они все находятся в том же помещении, где и находились. Министерству культуры выгодно, что организации находятся там. У каждой есть своё задание, которое они должны выполнить, участвуя в мероприятиях областного масштаба», – рассказала министр культуры Ольга Юркова.

Руководитель КПД при этом утверждает, что все собрания проводились без него и пойти на компромисс ему не предлагали. Хотя в минкультуры сообщили: они готовы к диалогу с общественными организациями.

ИА «Красная весна» сообщило, что руководство «Клуба полезного действия» в минувшее воскресенье, 10 декабря, провело пикет, на котором собрались около 40 человек. Они встали возле ДК профсоюзов с плакатами: «Обезьяны с деньгами важнее амурской молодежи!», «Позор амурским властям!», «Верните КЛУБ амурской молодежи!».