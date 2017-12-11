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«Клуб полезного действия» покинул Амурский дом народного творчества

«Клуб полезного действия» покинул Амурский дом народного творчества

Благовещенская молодежная организация «Клуб полезного действия» покинула помещение в АОДНТ, поскольку от организации потребовали вносить арендную плату. Раньше КПД размещался здесь бесплатно. Руководитель клуба Евгений Ищенко обвинил областные власти в том, что они уничтожают молодежную политику в Приамурье.

«Клуб полезного действия» в подвале областного дома народного творчества находился три года. Своими руками общественники сделали косметический ремонт, потратив на него 300 тысяч рублей личных денег. При этом, по договоренности с руководством АОДНТ, за аренду помещения некоммерческая организация не платила. Также на бесплатной основе участники клуба проводили здесь занятия, творческие встречи, семинары и занимались спортом.

«Вот в таких условиях три раза в неделю проходили тренировки. Перекладину за свои деньги покупали. Приезжали ребята 15–16 лет с окраин Благовещенска и занимались – их около сотни», рассказал Евгений Ищенко.

По его подсчетам, за прошедшие годы в помещении АОДНТ побывали около 15 тысяч человек. Площадку для мероприятий предоставляли всем желающим. Причем бесплатно, говорит Евгений Ищенко. Но затем сюда неожиданно заселился зоопарк.

Обезьяны и попугаи оказались в подвале вместо молодежи из-за изменившихся условий договора. По решению областного министерства культуры, к которому относится Дом народного творчества, «Клубу полезного действия» выставили счет за аренду помещения.

«Я просто пришел однажды утром и увидел, что всё вынесено из помещения. Обратился к АОДНТ, узнал, что здесь новое руководство, и мне дали бумагу на руки, что аренда в месяц стоит 96 тысяч рублей. И если нас не устраивает, то мы должны до конца октября съехать», – рассказал Евгений Ищенко.

Позднее арендную плату снизили до 34 тысяч рублей в месяц. Но и эта сумма для общественной организации оказалась неподъемной. Площадь подвальных помещений АОДНТ – почти 460 квадратных метров. В разное время здесь располагались около 20 различных организаций в составе «Клуба полезного действия». Среди них – исторический клуб, лучники и фотографы. Им удалось решить проблему с арендой.

«Мы, конечно, тоже, как и все члены КПД, столкнулись с этой проблемой. Но мы провели встречу с министром культуры. Объяснили, что это неподъемная сумма для всех молодежных организаций вместе взятых, и нашли выход из ситуации – министр культуры предложила нам проводить большое количество социально значимых мероприятий», – рассказал руководитель театра огня «Одержимые» и центра по изучению истории Алексей Зимников.

Работа со школами, детскими садами и детскими домами взамен на бесплатное существование молодежи в подвале – такие условия приняли некоторые организации. В уже освободившихся помещениях расположились другие общественники. Они обещают проводить бесплатные и полезные мероприятия для молодежи.

«Мы проводим здесь подготовительные работы: монтируем сцену, делаем конференц-зону, зону для отдыха. Будем привлекать молодежь, которой интересно, которая хочет развиваться, реализовываться для дальнейших действий здесь. Это и различные мероприятия, акции, дискуссионные площадки. То есть, вся молодежная политика, все действия, которые в рамках этого осуществляются, будем проводить здесь», – рассказал сотрудник АОДНТ, руководитель амурского отделения «Молодой гвардии» Алексей Безруков.

В амурском министерстве культуры считают, что с уходом из АОДНТ «Клуба полезного действия» молодежная политика никак не пострадает. А условия договора с общественными организациями изменили после проверки здания областным министерством имущества.

«На сегодняшний день со всеми организациями, которые там есть, мы нашли общий язык. Мы заключили соглашения о сотрудничестве в различных формах, потому что они все разные и у каждого индивидуальный подход. И они все находятся в том же помещении, где и находились. Министерству культуры выгодно, что организации находятся там. У каждой есть своё задание, которое они должны выполнить, участвуя в мероприятиях областного масштаба», – рассказала министр культуры Ольга Юркова.

Руководитель КПД при этом утверждает, что все собрания проводились без него и пойти на компромисс ему не предлагали. Хотя в минкультуры сообщили: они готовы к диалогу с общественными организациями.

ИА «Красная весна» сообщило, что руководство «Клуба полезного действия» в минувшее воскресенье, 10 декабря, провело пикет, на котором собрались около 40 человек. Они встали возле ДК профсоюзов с плакатами: «Обезьяны с деньгами важнее амурской молодежи!», «Позор амурским властям!», «Верните КЛУБ амурской молодежи!».

Просмотров всего: 1395

#областная власть #происшествия

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Храмовник

    Храмовник
    5 часов назад

    Ну и где там 40 человек? Чуть больше 20, из них молодежи человек 10:)

    Врет нагло

  • medium

    medium
    4 часа назад

    во кому заняться нечем! Это ж надо в мороз такой хренью заниматься....и ради чего....попозориться

  • СКР

    СКР
    4 часа назад

  • alexalg

    alexalg
    4 часа назад

    Ожидаемо

  • alexalg

    alexalg
    4 часа назад

    Ожидаемо

  • full

    full
    4 часа назад

    Храмовник

    Ну и где там 40 человек? Чуть больше 20, из них молодежи человек 10:) Врет нагло



    Я бывал там несколько раз. И постоянно там была молодежь, место не пустовало.

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    4 часа назад

    Храмовник

    Ну и где там 40 человек? Чуть больше 20, из них молодежи человек 10:) Врет нагло



    Тот же вопрос, посчитал: 28 из которых явно молодёжь 12 человек. Это даже не больше 30, не то что 40... У Ищенко так и с мероприятиями так тоже двоится?

    Держался в стороне от скандала, но когда даже на явном месте врут это перебор. Раньше вообще о кпд не слышал.

  • Пыжыков

    Пыжыков
    4 часа назад

    Ищенко в своем КПД подмял под себя 4 молодежные организации. Они решили от него свалить и сейчас продолжают в АОДНТ работать. А Женя бесится что его бортанули и людей баламутит! Никто никого не выгоняет из подвала. Для молодежи там всегда есть бесплатные помещения!

  • full

    full
    4 часа назад

    Эээ, не трогай третий номер - он за десять молодых идет!

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    3 часа назад

    full

    Эээ, не трогай третий номер - он за десять молодых идет!



    Обсуждают все явно не молодоё номер 24, который имея такое "колосальное влияние на молодёжную политику" привел 12 ребят. Мне кажется что с эфективностью у него так себе дела. даже по человеку с организации не набирается

  • Токарев

    Токарев
    3 часа назад

    Обезьянок тоже жалко им куда деваться??? Не жить же им зимой на улице. А в наше время за все принято платить, даже за все бесплатное.

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    3 часа назад

    Еще момент, уж очень интересно стало. Как я понял из слов Ищенко на простых вопросах:

    Мне важно только сохранить такой формат (беслатная площадка для инициатив молодёжи) 6 минута 44 секунда:

    Тут ему отвечают, что формат будет такой же, но еще в придачу с апрейдом с денег росмолодёжи: (30 секунда)

    Ну и смысл в пикетах? Ищенко лишили халявного места для предпринимательства, поэтому и пришли только те, кому удалось лапшу навешать про уничтожение помещения.

    ЗАНАВЕС.

  • мимо шел

    мимо шел
    3 часа назад

    А давайте Безрукову Алексею тоже блог на Амур.инфо дадим.

    Два гиганта Амурского молодежного движения устроят публичный блогобаттл. Это может сделать нехилую посещаемость.

    А, Амур.инфо?

  • Саймон

    Саймон
    2 часа назад

    Как я понял из видео представителя молодой гвардии, ничего не меняется. Ищенко также может бесплатно проводить свои встречи с молодежью в подвале АОДНТ, единственное нужна заявка. И к чему весь этот кипиш ...

  • Абра

    Абра
    1 час назад

    Ищенко поддержали такие же бестолковые яйцечесы типа Попова и прочих мегаактивистов. Заняться нечем мужикам, поорать очень любят.

  • ПирожокААА

    ПирожокААА
    1 час назад

    Давно нужно было в этой шарашке порядок навести. За три года Ищенко превратил подвал ДОРА в подобие притона!

    Надеюсь, что сейчас там будет хоть какой-то порядок!

  • Поэт от Бога

    Поэт от Бога
    1 час назад

    Женя решил, что это его подвал. Эго подорвали, пытается защищаться прикрываясь малолетками, которые сопли морозят по его поручениям. Беда у него, помощь нужна, скорая

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