Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:51 5

Глава Свободного запретил взимать с детей плату за новогодние праздники

Глава Свободного запретил взимать с детей плату за новогодние праздники
Фото: пресс-служба Свободного

В Свободном отменили плату за посещение новогодних мероприятий в бюджетных учреждениях. Такая практика была введена предыдущим руководителем города.

В преддверии Нового года глава Свободного Юрий Романов подписал постановление, отменяющее родительскую плату за посещение новогодних утренников, проводимых в бюджетных учреждениях города.

«Стоимость билета на новогодние утренники в городе в среднем колеблется в районе 250 рублей. Сама по себе сумма небольшая, а для многих, возможно, и незначительная. Но для семей, в которых двое, трое и более детей, бесплатная встреча с Дедом Морозом станет чувствительной экономией», – прокомментировал Юрий Павлович.

По непонятным причинам несколько лет назад плата за посещение утренников была введена предыдущей администрацией. Во всех муниципальных учреждениях Свободного с этого года посещение новогодних утренников будет для детей бесплатным, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просмотров всего: 1262

#дети #Новый год #праздники #Свободный

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Алгебра

    Алгебра
    5 часов назад

    Да какие там муниципальные учреждения! У нас сейчас часто в садиках и школах бесплатно праздники не готовят, а нанимают артистов, и всем приходится платить.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    4 часа назад

    Сходили в кукольный театр, заплатили по 280 руб за каждого взрослого, и за годовалого ребенка, даже отдельное место дали в соседнем ряду, такого маразма я не понял. Спросил зачем билет для годовалого, когда он на коленях будет сидеть без места, сказали правила такие у них театра.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    4 часа назад

    И как после этого наш великий Благовещенск может культурным называться, с таким подходом и взимать равноценный билет что с взрослого что с ребенка по одной цене.

  • Аня2828

    Аня2828
    4 часа назад

    Молодец глава!

    Сразу видно что новый глава не в одной бизнес кодле со старыми пока начальниками. Придумали в своё время даже на детях бабло рубить, да через всякие подаркины да ланкины это бабло выводить.

  • Андрей285

    Андрей285
    4 часа назад

    Если в городе существует отдел культуры то как он может будучи муниципальным брать деньги с детей и нанимать каких-то там артистов когда должны участвовать в организации этих праздников местные творческие коллективы за существование которых также отвечает отдел культуры и вопрос если невозможно вовлечь их по причине что их нет тут уже вопрос к начальнику культуры, где равно как в образовании в садах и школах всегда методисты привлекали родителей в процесс проведения праздников новогодних, никого никогда не нанимали а если заниматься наемом сторонних работников зачем тогда нам в городе нужна культура распустить её и нанять антрепренёра

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

В Благовещенске и Хэйхэ проводится Олимпиада по языку и культуре эвенков и орочонов
Общество 3

Благовещенск прихорашивается к Новому году (фото)
Общество 12

Для повышения явки Кремль решил превратить выборы президента в праздник
Культура 2

Сказка «Ледяное сердце» покорила благовещенцев (фото)