Глава Свободного запретил взимать с детей плату за новогодние праздники

Фото: пресс-служба Свободного

В Свободном отменили плату за посещение новогодних мероприятий в бюджетных учреждениях. Такая практика была введена предыдущим руководителем города.

В преддверии Нового года глава Свободного Юрий Романов подписал постановление, отменяющее родительскую плату за посещение новогодних утренников, проводимых в бюджетных учреждениях города.

«Стоимость билета на новогодние утренники в городе в среднем колеблется в районе 250 рублей. Сама по себе сумма небольшая, а для многих, возможно, и незначительная. Но для семей, в которых двое, трое и более детей, бесплатная встреча с Дедом Морозом станет чувствительной экономией», – прокомментировал Юрий Павлович.

По непонятным причинам несколько лет назад плата за посещение утренников была введена предыдущей администрацией. Во всех муниципальных учреждениях Свободного с этого года посещение новогодних утренников будет для детей бесплатным, сообщает пресс-служба городской администрации.