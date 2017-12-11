Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: развитие внутреннего туризма в Приамурье

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» 11 декабря – интервью с заместителем министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Екатериной Киреевой. Ведущий Алексей Воскобойников обсудит с гостьей динамику развития внутреннего туризма в Приамурье.

Дневной разворот проведут Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.