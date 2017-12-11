В амурском поселке Мухинский замминистра подсказали, где нелегально продают алкоголь

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Алкоголь в нелегальной точке поселка Мухинский Октябрьского района предложили купить Сергею Левицкому, заместителю министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области. Официально спиртным в этом поселке никто не торгует.

«Я заезжал сегодня в Мухинский, – рассказал Сергей Левицкий 8 декабря в селе Поярково на совещании, посвященном алкогольной проблеме. – Там три хороших магазина, которые по всем параметрам подходят для получения лицензии, однако ее не оформляют. Так как алкоголь там официально не продают, я спросил, где можно приобрести. Мне прямо в магазине подсказали, что возле парка, напротив детской площадки, стоит дом с серым забором. Мы подъехали. Конечно, к нам никто не вышел, когда увидели незнакомую машину. Но соседка сказала, что, да, своим продают».

Замминистра дал поручение отработать этот адрес и проинформировать о результатах.

Левицкий отметил, что в Михайловском районе в пяти населенных пунктах нет магазинов, где официально реализуют алкоголь. Это села Калинино (здесь проживают 596 человек), Дубовое (303 жителя), Нижняя Ильиновка (293), Воскресеновка (241) и Петропавловка (215). В Октябрьском районе таких сел 11: Борисоглебка (209 жителей), Николо-Александровка (511), Новомихайловка (414), Панино (214) и другие.

Общее число жителей, проживающих на этих территориях, – 2 662 человека. Как отмечает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, понятно, что большинство из них вряд ли соблюдают сухой закон. В селах процветает нелегальная торговля.