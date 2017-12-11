Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:19 0

Ставку налога на имущество снизят по всей Амурской области

Ставку налога на имущество снизят по всей Амурской области
Фото: amurobl.ru

Налоговую ставку на имущество физлиц снизят во всех муниципальных образованиях Амурской области. Об этом заявили на совещании, которое провел губернатор с руководителями и предпринимателями городов и районов Приамурья, где ставка не была пересмотрена до 1 ноября 2017 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», налог на имущество физических лиц, который взимается один раз в год, рассчитывается путем умножения кадастровой стоимости на ставку налога. В данном случае речь идет о ставке в 2 %. А с 1 января 2016 года кадастровая стоимость объектов значительно выросла, что привело к резкому увеличению налога. Предприниматели обращались с призывами снизить налоговую ставку, чтобы налоговое бремя осталось посильным.

«В 2015 году Владимир Путин сказал, что налоги для малого бизнеса повышать не будут до 2018 года включительно. Но уже в 2016 году налог на имущество начали пересчитывать», – обрисовал ситуацию руководитель отделения «Опоры России» и советник губернатора Борис Белобородов.

В ряде муниципальных образований области налоговая ставка была снижена, но не везде. В число отстающих попали город Благовещенск, Благовещенский и Зейский районы, а также ЗАТО Циолковский. В случае, если налоговая ставка останется на прежнем уровне, налоговая нагрузка на предпринимателей в данных муниципальных образованиях возрастет: в Благовещенске – в 2,4 раза, в ЗАТО Циолковский – в 7 раз, в Благовещенском районе – в 2 раза, в Зейском – в 3 раза.

Для того чтобы избежать резкого и значительного увеличения нагрузки на средний и малый бизнес, по поручению губернатора власти указанных муниципальных образований взяли на себя обязательство рассмотреть уменьшение налоговой ставки на заседаниях представительных органов в декабре 2017 и январе 2018 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 321

#налоги #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 13

Сорок амурчан в 2017 году предпочли обычным автомобилям электрокары
Экономика 18

Дальний Восток будет получать по 20 миллиардов рублей ежегодно

Общество 3

Чего хочет Свободный: для разработки стратегии ждут мнения амурчан
Экономика 21

Новогодний стол в Приамурье за год стал дороже на 300 рублей