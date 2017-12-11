Ставку налога на имущество снизят по всей Амурской области

Фото: amurobl.ru

Налоговую ставку на имущество физлиц снизят во всех муниципальных образованиях Амурской области. Об этом заявили на совещании, которое провел губернатор с руководителями и предпринимателями городов и районов Приамурья, где ставка не была пересмотрена до 1 ноября 2017 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», налог на имущество физических лиц, который взимается один раз в год, рассчитывается путем умножения кадастровой стоимости на ставку налога. В данном случае речь идет о ставке в 2 %. А с 1 января 2016 года кадастровая стоимость объектов значительно выросла, что привело к резкому увеличению налога. Предприниматели обращались с призывами снизить налоговую ставку, чтобы налоговое бремя осталось посильным.

«В 2015 году Владимир Путин сказал, что налоги для малого бизнеса повышать не будут до 2018 года включительно. Но уже в 2016 году налог на имущество начали пересчитывать», – обрисовал ситуацию руководитель отделения «Опоры России» и советник губернатора Борис Белобородов.

В ряде муниципальных образований области налоговая ставка была снижена, но не везде. В число отстающих попали город Благовещенск, Благовещенский и Зейский районы, а также ЗАТО Циолковский. В случае, если налоговая ставка останется на прежнем уровне, налоговая нагрузка на предпринимателей в данных муниципальных образованиях возрастет: в Благовещенске – в 2,4 раза, в ЗАТО Циолковский – в 7 раз, в Благовещенском районе – в 2 раза, в Зейском – в 3 раза.

Для того чтобы избежать резкого и значительного увеличения нагрузки на средний и малый бизнес, по поручению губернатора власти указанных муниципальных образований взяли на себя обязательство рассмотреть уменьшение налоговой ставки на заседаниях представительных органов в декабре 2017 и январе 2018 года, сообщает пресс-служба областного правительства.