Два человека серьезно пострадали в ДТП в Благовещенске

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В понедельник утром, 11 декабря, в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшими. Серьезные травмы получили два человека, находившиеся в легковом автомобиле. Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться Госавтоинспекции.

Как сообщает ИА «Сканер», ДТП случилось на перекрестке улиц Чайковского и Октябрьской, его участники – две легковушки – Honda Fit и Toyota Camry. По предварительной информации, машины столкнулись после того, как «фит» не пропустил при повороте налево «камри».

Оба пострадавших – с автомобиля Toyota Camry. Его водитель получил травму ног, а пассажир разбил голову. Их доставили в больницу.

Кроме того, автомобили снесли столб со светофором и дорожным знаком «пешеходный переход».