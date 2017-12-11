Два человека серьезно пострадали в ДТП в Благовещенске
В понедельник утром, 11 декабря, в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшими. Серьезные травмы получили два человека, находившиеся в легковом автомобиле. Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться Госавтоинспекции.
Как сообщает ИА «Сканер», ДТП случилось на перекрестке улиц Чайковского и Октябрьской, его участники – две легковушки – Honda Fit и Toyota Camry. По предварительной информации, машины столкнулись после того, как «фит» не пропустил при повороте налево «камри».
Оба пострадавших – с автомобиля Toyota Camry. Его водитель получил травму ног, а пассажир разбил голову. Их доставили в больницу.
Кроме того, автомобили снесли столб со светофором и дорожным знаком «пешеходный переход».
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