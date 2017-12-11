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Два человека серьезно пострадали в ДТП в Благовещенске

Два человека серьезно пострадали в ДТП в Благовещенске
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В понедельник утром, 11 декабря, в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшими. Серьезные травмы получили два человека, находившиеся в легковом автомобиле. Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться Госавтоинспекции.

Как сообщает ИА «Сканер», ДТП случилось на перекрестке улиц Чайковского и Октябрьской, его участники – две легковушки – Honda Fit и Toyota Camry. По предварительной информации, машины столкнулись после того, как «фит» не пропустил при повороте налево «камри».

Оба пострадавших – с автомобиля Toyota Camry. Его водитель получил травму ног, а пассажир разбил голову. Их доставили в больницу.

Кроме того, автомобили снесли столб со светофором и дорожным знаком «пешеходный переход».

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#ДТП #происшествия #транспорт

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