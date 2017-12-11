В Благовещенске попал под машину 8-летний мальчик

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8 декабря в Благовещенске в ДТП пострадал ребенок. Авария случилась в 13:29 в районе дома № 93 по улице Пролетарской. Пострадавшего доставили в больницу.

8-летний мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте, когда на него наехал автомобиль Renault Logan. Юный пешеход получил травмы, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

В общей сложности за пятницу и выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировали 70 ДТП. В них один человек погиб, 10 получили травмы различной степени тяжести.