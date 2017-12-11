Кемеровчане спасли плачущую девочку-лосенка: обзор прессы

Фото: www.kompravda.eu

Почему президент не всегда соблюдает религиозные посты; кто матерится на работе чаще всех; какое увлечение захлестнуло Германию – о чем пишет пресса, рассказывает в обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Для начала – новости политики. Точнее – около политики. «Известия» и «Панорама» рассказали о том, почему президент России Владимир Путин не всегда соблюдает религиозные посты. В разговоре с рабочими завода «Ямал СПГ» на вопрос о постах он ответил, что воины и те, кто в дороге, могут не соблюдать. А поскольку он все время в пути и все-таки верховный главнокомандующий, поэтому пост соблюдает не всегда.

Правда я не совсем понял – вопрос задавался о религиозных постах или о постах в соцсетях… Но какое это теперь имеет значение, да?

Напишут же такое

Переходим к разговору о жизни. Как рассказала всё та же «Панорама», половина представителей среднего и малого бизнеса ругается матом на работе.

Больше всего матерятся люди, чей возраст составляет 25-40 лет, причем мужчины делают это чаще женщин (59 % и 32 % соответственно). Лидерами по использованию нецензурной лексики оказались строители, с чем могу согласиться: в студенческие годы снимал жильё у знатных строителей и сильно обогатил свой запас знаний в этой области. Реже всех ругаются представители отрасли образования.

Использование мата на работе респонденты объясняют его пользой — многие считают, что использование нецензурной лексики способствует выполнению поставленных задач.

Вот коммунизм не построили. Боролись с матом. А зря.

Очень интересно

Далее «Российская газета», из которой я узнал, что в Германии всё больший размах получает увлечение голубями. Более того, бытовое голубеводство превратилось в серьёзный бизнес: отдельные птицы могут стоить больше «мерседеса» и «феррари». Не так давно 30 брифов (так называют почтовых голубей) были проданы Китаю за два миллиона евро. Рекордный ценник тоже был установлен за почтовика – полтора миллиона евро.

Призы в соревнованиях голубей и голубятников – тоже королевские: внедорожники, вертолеты, многотысячные денежные призы.

Вам статья

Далее я хотел бы заострить ваше внимание на рубрике «Клуб любознательных» газеты «Комсомольская правда». Прочитав статью, вы узнаете, что по большей части гениальные озарения приходят к человеку, когда он находится в расслабленном состоянии. Практически бесполезно истязать себя на рабочем месте пытаясь родить яркую идею. Время с 9 до 18, которое человек проводит на работе – самое бесплодное с точки зрения креативных возможностей.

Так что можете смело сослаться на то, что я сказал (повторяя заметку), когда вам сегодня позвонит начальник и спросит, где вас носит.

На посошок

Кстати, «Комсомолкой» я и завершу обзор. Здесь я нашел трогательную историю о том, как в Кемеровской области к людям вышел лосенок, который плакал, как маленький ребенок. Оказалось, у лосенка прострелена браконьерами нога. Слава богу, у людей хватило добросердечия, чтобы перевязать рану, а также смелости и ловкости – все-таки лосенок, вес которого достиг 150 килограммов, хорошо брыкался. Затем животное доставили к ветеринарам, которые продолжили лечение. В больнице лосёнку дали кличку Пуговка. Ну, потому что девочка. Сейчас бедолажка поправляется.