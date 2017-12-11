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Мороз и солнце: прогноз погоды в Амурской области на 11 декабря

Мороз и солнце: прогноз погоды в Амурской области на 11 декабря
Фото: mykoshka.ru

11 декабря, в понедельник, в Амурской области местами пройдет слабый снег. Ветер дует с севера, северо-запада со скоростью 2-7, местами 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит 16-21 градус ниже нуля, местами по северу – до 31 градуса.

В Благовещенске осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра составляет 2-7, с порывами до 15 метров в секунду. Уличные термометры покажут 15-17 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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