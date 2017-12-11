Троих человек спасли при пожаре в Завитинске

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10 декабря в Завитинске горел трехэтажный дом. Пожарные спасли троих человек, их вывели на свежий воздух. Причину возгорания установят специалисты.

Дом, где произошел пожар, находится на улице Мухинской. После поступления сообщения о происшествии на место прибыли силы в составе шести человек и двух единиц техники. В этот момент из окна на втором этаже шел дым.

Пожарные ликвидировали открытое горение в течение 10 минут. В ходе разведки они обнаружили и вывели на свежий воздух троих человек. Одна из квартир закопчена, уничтожены вещи и мебель на площади семь квадратных метров.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.