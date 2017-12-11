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11декабря
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Для повышения явки Кремль решил превратить выборы президента в праздник

Для повышения явки Кремль решил превратить выборы президента в праздник

Превращение выборов в праздник поможет повысить явку – так считают в Кремле. Соответствующую установку получили все регионы России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

«Это могут быть культурные, спортивные мероприятия, ярмарки», – поясняет один из близких к администрации президента собеседников.

О способах привлечения избирателей на участки говорилось и на кремлевском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря. В качестве примеров привлечения избирателей привели опросы, касающиеся тех или иных аспектов жизни в конкретном населенном пункте, отношения к школьным правилам и тому подобное. На избирательных участках также предложили организовать комнаты для детей. Регионам дадут право самостоятельно определять, как именно им привлекать избирателей на участки.

«Эти установки ориентированы в первую очередь на города и поселки, где нет никаких развлечений и люди в их бедной и однообразной жизни рады любому празднику», – считает политолог Николай Миронов.

Формат праздника создает благоприятную среду, влияет на самоощущение людей, чтобы «они с удовольствием исполнили свой гражданский долг», объясняют эксперты. Однако сомневаются, что это существенно скажется на явке. В праздник голосование было принято превращать в советские годы.

«На участках организовывались ярмарки, открывались буфеты, играла музыка», – перечисляет политолог Андрей Колядин.

Устраивать праздник в день выборов Приамурью не в новинку. В этом году 10 сентября на выборах многие избирательные участки встречали амурчан песнями, свежей выпечкой и выставками. В единый день голосования в области завершились 177 избирательных кампаний. В Тамбовке на избирательных участках села выступали актеры фестиваля кино и театра «Амурская осень», в Сковородинском районе для избирателей устроили концерт ансамбля «Русская песня», в Белогорске и Прогрессе людям делали прививки от гриппа прямо на избирательных участках.

Просмотров всего: 1397

#выборы #праздники

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Комментарии
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  • Торквемада

    Торквемада
    2 часа назад

    Это плохо пахнущее шоу одного актера, а не праздник.

  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    Собчак пусть петь начнёт, сразу все подойдут чтобы яйцами закидать

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    стриптиз тоже можно попробовать, но только женский!

  • Н.В.

    Н.В.
    2 часа назад

    Да ни одного претендента нет ,который бы вызывал доверие ,так что можно любого закидывать яйцами и не ошибешься,

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    Танцы на костях здравого смысла и демократии

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    снова свет погаснет при подсчёте-мы не верим выборам

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    "Цыгане, медведи, водка, балалайки, путин..." шоу продолжается

  • ay

    ay
    1 час назад

    Инаугурация тоже по задумке праздник, но все мы помним толпы веселящихся людей в этот день.

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    1 час назад

    Вспомнились выборы в брежневские времена. Альтернативы не было, но был буфет..... И только ради этого в 6 утра на изберательном уже очередь собиралась. (тушонка, сгущенка,шпроты). Хоть и малая была, но помню эту безумную давку и по 2 баночки в руки.

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    И я помню буфет с пирожками и соком. Сейчас этим никого не удивишь. Наелись, оделись, навеселились и упорно считаем, что живем хуже некуда.

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