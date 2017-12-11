Для повышения явки Кремль решил превратить выборы президента в праздник

«Это могут быть культурные, спортивные мероприятия, ярмарки», – поясняет один из близких к администрации президента собеседников.

О способах привлечения избирателей на участки говорилось и на кремлевском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря. В качестве примеров привлечения избирателей привели опросы, касающиеся тех или иных аспектов жизни в конкретном населенном пункте, отношения к школьным правилам и тому подобное. На избирательных участках также предложили организовать комнаты для детей. Регионам дадут право самостоятельно определять, как именно им привлекать избирателей на участки.

«Эти установки ориентированы в первую очередь на города и поселки, где нет никаких развлечений и люди в их бедной и однообразной жизни рады любому празднику», – считает политолог Николай Миронов.

Формат праздника создает благоприятную среду, влияет на самоощущение людей, чтобы «они с удовольствием исполнили свой гражданский долг», объясняют эксперты. Однако сомневаются, что это существенно скажется на явке. В праздник голосование было принято превращать в советские годы.

«На участках организовывались ярмарки, открывались буфеты, играла музыка», – перечисляет политолог Андрей Колядин.

Устраивать праздник в день выборов Приамурью не в новинку. В этом году 10 сентября на выборах многие избирательные участки встречали амурчан песнями, свежей выпечкой и выставками. В единый день голосования в области завершились 177 избирательных кампаний. В Тамбовке на избирательных участках села выступали актеры фестиваля кино и театра «Амурская осень», в Сковородинском районе для избирателей устроили концерт ансамбля «Русская песня», в Белогорске и Прогрессе людям делали прививки от гриппа прямо на избирательных участках.