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10 декабря 2017, 22:43 0

Сказка «Ледяное сердце» покорила благовещенцев (фото)

Сказка «Ледяное сердце» покорила благовещенцев (фото)

В ОКЦ в преддверии новогодних праздников решили повторить музыкальную постановку «Ледяное сердце», премьера которой прошла в начале года. Задолго до выступления зрители раскупили все билеты. Представление прошло с аншлагом.

Спектакль показали в Общественно-культурном центре 10 декабря. «Ледяное сердце» – это музыкальная сказка театра детской песни «ОКЦент». Зрителю они рассказали о двух сёстрах, маленьких принцессах, которые обладали искусством магии. Старшая Элли стала королевой, а младшая Анни ей помогала. В королевстве было много сказочных жителей. Все жили дружно, но эльфы и тролли никак не могли выяснить, кто важнее. И тут появился злодей, который украл у Снеговика его нос-морковку, а потом и вовсе толкнул Анни на волшебный камень, отчего она заснула мертвым сном.

«В этот раз мы вывели на сцену 30 малышей, это дети в возрасте 5-7 лет. Они играли эльфов, и дополнительно мы ввели новый номер про сундучных человечков. Ничего, справились. Молодцы», – рассказала руководитель театра детской песни «ОКЦент» Марина Боровик.

В сказке также приняли участие актёры из театральной студии «Дебют», а-капелла студии Round Seven 7, а также творческой студии ART-major и музыкально-творческой студии «Сольвейг».

Подробнее о постановке «Ледяное сердце» можно прочитать в рубрике «Культпросвет» Натальи Шлямовой.

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#дети #Культпросвет #культура

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