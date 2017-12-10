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10 декабря 2017, 22:20 1

Чемпионат по рукопашному бою собрал в Благовещенске рекордное число участников (фото)

Чемпионат по рукопашному бою собрал в Благовещенске рекордное число участников (фото)

Два дня в Благовещенске проходили чемпионат и первенство Благовещенска по рукопашному бою. Соревнования собрали 270 спортсменов с Амурской области и других регионов России.

В открытом чемпионате и первенстве Благовещенска по рукопашному бою приняли участие 270 спортсменов – это рекордное число участников. Соревнования на призы мэра города в областной столице проводятся ежегодно. До сих пор максимальное число участников достигало 230 спортсменов. В этом году рекорд побит. Еще из необычного – рост числа участниц девушек.

«В этом году в чемпионате участвовало 16 девочек в разных возрастных группах. Это не обычно. Это говорит о том, что рукопашный бой развивается не только среди мальчиков, но и среди девушек», – рассказал президент Федерации рукопашного боя Амурской области Алексей Тучик.

Участники приехали на соревнования из разных районов Приамурья: Белогорска, Завитинска, Новокиевского Увала, Магдагачи, а также из других регионов: Иркутска, Магадана и Биробиджана.

В соревнованиях приняли участие спортсмены от 8 лет. Среди детских команд лучшие результаты показали ребята из Белогорска, Новокиевского Увала и Иркутска. Среди взрослых спортсменов старше 18 лет больше всего первых мест завоевали благовещенцы.

Городской турнир проводится для отбора кандидатов в сборную команду Благовещенска для участия в областных соревнованиях в январе 2018 года. По итогам областного турнира будет сформирована областная сборная для участия в чемпионате Дальневосточного округа.

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