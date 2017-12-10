В Благовещенске спасли кошку, застрявшую в электрощите в монтажной пене (видео)

В плен монтажной пены попала кошка в подъезде дома по Забурхановской, 42. Животное выбиралось из подвала через дырку в электрощите. За несколько минут до этого сотрудники управляющей компании залили отверстие монтажной пеной.

«Мы услышали, что кто-то мяукает. Пошли искать и увидели, что кошка застряла в монтажной пене в электрощите на первом этаже. Она жила в подвале и периодически выходила в подъезд через отверстие в этом месте. У жильцов на первом этаже "моргал" свет, и они считали, что это из-за кошки. Они вызвали "управляйку". Приехали рабочие и заделали дырку пеной. Она еще не успела застыть, а кошка полезла и застряла. Встала там, как памятник, в этом щитке», – рассказала Жанна Федосова.

Обнаружили животное около 13:00 часов. В это время пена была еще жидкой, но вскоре застыла и кошка оказалась заложницей. Помочь самостоятельно животному жители не смогли и вызвали сотрудников МЧС. Они прибыли на место быстро, но приступить к работам сразу не могли из-за того, что кошка находилась вблизи электрооборудования. Пришлось ждать электриков, которые приехали и отключили электроснабжение.

«Ее очень долго вызволяли. Спасателям было очень сложно. Она прилипла к кирпичу, к проводам. Чтобы оставить ее живой, они часа три работали. Освободили кошку в пятом часу дня», – объяснила Жанна.

Кошку неравнодушные жители привезли в ветеринарную клинику. Стригли животное под наркозом около двух часов. Серьезных травм она не получила.

«Вот очнулась. Ветеринары говорят, жить будет. Обезвоживание у нее и худая, как скелет. Мы ее домой пока заберем, эту кошку. Еще одна кошка теперь появится в доме», – рассказал муж Жанны Станислав.