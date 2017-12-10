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10 декабря 2017, 19:30 12

В Благовещенске спасли кошку, застрявшую в электрощите в монтажной пене (видео)

В Благовещенске спасли кошку, застрявшую в электрощите в монтажной пене (видео)

В плен монтажной пены попала кошка в подъезде дома по Забурхановской, 42. Животное выбиралось из подвала через дырку в электрощите. За несколько минут до этого сотрудники управляющей компании залили отверстие монтажной пеной.

«Мы услышали, что кто-то мяукает. Пошли искать и увидели, что кошка застряла в монтажной пене в электрощите на первом этаже. Она жила в подвале и периодически выходила в подъезд через отверстие в этом месте. У жильцов на первом этаже "моргал" свет, и они считали, что это из-за кошки. Они вызвали "управляйку". Приехали рабочие и заделали дырку пеной. Она еще не успела застыть, а кошка полезла и застряла. Встала там, как памятник, в этом щитке», – рассказала Жанна Федосова.

Обнаружили животное около 13:00 часов. В это время пена была еще жидкой, но вскоре застыла и кошка оказалась заложницей. Помочь самостоятельно животному жители не смогли и вызвали сотрудников МЧС. Они прибыли на место быстро, но приступить к работам сразу не могли из-за того, что кошка находилась вблизи электрооборудования. Пришлось ждать электриков, которые приехали и отключили электроснабжение.

«Ее очень долго вызволяли. Спасателям было очень сложно. Она прилипла к кирпичу, к проводам. Чтобы оставить ее живой, они часа три работали. Освободили кошку в пятом часу дня», – объяснила Жанна.

Кошку неравнодушные жители привезли в ветеринарную клинику. Стригли животное под наркозом около двух часов. Серьезных травм она не получила.

«Вот очнулась. Ветеринары говорят, жить будет. Обезвоживание у нее и худая, как скелет. Мы ее домой пока заберем, эту кошку. Еще одна кошка теперь появится в доме», – рассказал муж Жанны Станислав.

Просмотров всего: 2581

#животные #МЧС #происшествия

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    Недурно было бы посчитать, в какую сумму государству обходятся спасённые кошки. Сложить все расходы на содержание огромного аппарата МЧС с его полковниками и генералами и прочими крайне важными и нужными специалистами.

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Когда на трассе в -40 машина заглохнет, тогда и вспомнишь во сколько это обходится.

    Хотя да, вы же не будете 112 набирать, а позвоните своим друзьям.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    DimonS

    Когда на трассе в -40 машина заглохнет, тогда и вспомнишь во сколько это обходится.

    Хотя да, вы же не будете 112 набирать, а позвоните своим друзьям.



    Да и спасать меня приедут пара полковников и генерал. Я речь веду не о непосредственных исполнителях, которые выезжают по вызовам и помогают людям в сложных ситуациях, а о той надстройке, которая, по большому счёту, совершенно не нужна. Вот у нас есть группа профессиональных спасателей. Что им нужно для работы - финансирование, автомобиль, оборудование и вовремя выплачиваемая зарплата. Всё остальное - от лукавого.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    И опять заголовок небезупречен.

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    Генрих VI

    DimonS

    Когда на трассе в -40 машина заглохнет, тогда и вспомнишь во сколько это обходится.

    Хотя да, вы же не будете 112 набирать, а позвоните своим друзьям.



    Да и спасать меня приедут пара полковников и генерал. Я речь веду не о непосредственных исполнителях, которые выезжают по вызовам и помогают людям в сложных ситуациях



    Ну, справедливости ради, около года назад глава МЧС Приморья погиб при ликвидации последствий тайфуна.

    Но вот бесполезное бабьё из МЧС совершенно точно надо гнать.

  • Елена007

    Елена007
    3 часа назад

    молодцы, мир не без добрых людей

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    Чем вообще бабы в МЧС занимаются? Бумажки перекладывают и звания получают? Надысь видел в куртке МЧС студентку. Наверное, тоже героиня-спасательница - будет после вуза сидеть за столом, получая 50-60 т. р., пока парни-однокурсники в армии будут за так ишачить.

  • sinema

    sinema
    2 часа назад

    молодцы!

  • Капитолина

    Капитолина
    2 часа назад

    Молодцы! Добрые сердца!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    AsomЧем вообще бабы в МЧС занимаются? Бумажки перекладывают и звания получают? Надысь видел в куртке МЧС студентку. Наверное, тоже героиня-спасательница - будет после вуза сидеть за столом, получая 50-60 т. р., пока парни-однокурсники в армии будут за так ишачить.


    Где ты такие зарплаты видел? Тысяч двадцать если будет получать, то хорошо будет.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Asom

    Чем вообще бабы в МЧС занимаются? Бумажки перекладывают и звания получают? Надысь видел в куртке МЧС студентку. Наверное, тоже героиня-спасательница - будет после вуза сидеть за столом, получая 50-60 т. р., пока парни-однокурсники в армии будут за так ишачить.



    Где ты такие зарплаты видел? Тысяч двадцать если будет получать, то хорошо будет.



    Ну, она же не на кирпичном заводе в Белогорье горбатиться будет с утра до вечера в шуме и известью дышать и глаза разъедать за 18 рублей будет, как молодые девчонки там и хлеб в долг брать в столовой под зарплату.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    vertex
    MbIcли вcлyx

    Asom

    Чем вообще бабы в МЧС занимаются? Бумажки перекладывают и звания получают? Надысь видел в куртке МЧС студентку. Наверное, тоже героиня-спасательница - будет после вуза сидеть за столом, получая 50-60 т. р., пока парни-однокурсники в армии будут за так ишачить.



    Где ты такие зарплаты видел? Тысяч двадцать если будет получать, то хорошо будет.



    Ну, она же не на кирпичном заводе в Белогорье горбатиться будет с утра до вечера в шуме и известью дышать и глаза разъедать за 18 рублей будет, как молодые девчонки там и хлеб в долг брать в столовой под зарплату.


    Кто на что учился.

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