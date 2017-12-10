Прощание с Татьяной Варламовой, погибшей после нападения в детском саду, пройдет 11 декабря

11 декабря в Благовещенске пройдет прощание с Татьяной Варламовой, погибшей после нападения в детском саду Благовещенска. Похоронят девушку в поселке Новобурейский.

Прощание пройдет в зале криминалистического морга по адресу улица Красноармейская, 103 с 12:30 до 13 часов. Похороны пройдут в Новобурейском.

Проститься с девушкой смогут и в Новобурейском, где Татьяна родилась и выросла.

Напали на Татьяну 27 ноября в детском саду, который посещал ее трехлетний ребенок. Ей нанесли 14 ран ножом. Молодая мама лежала без сознания в тамбуре между входными дверьми, когда ее обнаружила благовещенка, которая привела ребенка в дошкольное учреждение. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу. 8 декабря Татьяна скончалась.

«Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Несмотря на все усилия, приложенные медработниками, чуда не случилось. Пострадавшая с самого начала была в крайне тяжелом состоянии, всё время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. В сознание не приходила», – сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в областной больнице.

Ночью с 27 на 28 ноября полицейские задержали подозреваемого в нападении – мужа пострадавшей. Он признался в содеянном. Уголовное дело было возбуждено по статье «покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». По решению Благовещенского суда 29 ноября мужчину заключили под стражу на два месяца.

Знакомые погибшей анонимно рассказали о том, что о конфликте в этой семье было известно давно. За несколько дней до нападения женщина обращалась в полицию. Она написала заявление о том, что супруг угрожает ей убийством. В полиции подтвердили, что было возбуждено уголовное дело.