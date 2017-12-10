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сегодня, 17:13 0

РЖД начали продавать билеты за 90 суток до даты отправления

РЖД начали продавать билеты за 90 суток до даты отправления
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

С 10 декабря РЖД открыли продажи на билеты за 90 суток до даты отправления. Ранее этот период не превышал 60 дней для поездов дальнего следования, сообщает ТАСС.

Продажа билетов открыта на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их отправления. К примеру, 11 декабря пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта. Оформить билеты можно как в железнодорожных билетных кассах, так и самостоятельно на официальном сайте РЖД.

В компании уверены, что эта мера позволит не только улучшить качество обслуживания пассажиров, но и повысить доступность перевозок. В РЖД намерены рассмотреть возможность дальнейшего увеличения срока резервирования билетов.

Продажа билетов до 2016 года открывалась за 45 суток, с 2016 на поезда дальнего следования начали продавать билеты за 60 дней до даты отправления.

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#транспорт

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