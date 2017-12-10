РЖД начали продавать билеты за 90 суток до даты отправления

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Продажа билетов открыта на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их отправления. К примеру, 11 декабря пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта. Оформить билеты можно как в железнодорожных билетных кассах, так и самостоятельно на официальном сайте РЖД.

В компании уверены, что эта мера позволит не только улучшить качество обслуживания пассажиров, но и повысить доступность перевозок. В РЖД намерены рассмотреть возможность дальнейшего увеличения срока резервирования билетов.

Продажа билетов до 2016 года открывалась за 45 суток, с 2016 на поезда дальнего следования начали продавать билеты за 60 дней до даты отправления.