В Благовещенской епархии сомневаются, что успеют в срок сдать храм в микрорайоне

Фото: ksenia-hram.ru

Новый храм в микрорайоне должен начать свою работу уже через год, в ноябре 2018 года. Однако в епархии затрудняются сказать, получится ли уложиться в срок. Темпы работ зависят от финансирования стройки.

«Если говорить про этот строительный сезон, то план-минимум выполнен. Из незавершенных работ осталась только установка 12 арочных окон в барабане. Возможно, до конца года их поставят, но пока этот вопрос остается открытым», – рассказал помощник настоятеля храма по вопросам строительства Александр Курако.

Сроки зависят от финансовых возможностей. На строительство храма Ксении Петербургской потрачено уже более 60 миллионов рублей. Частично его строят на пожертвования: сайт собрал 300 тысяч рублей, более 40 тысяч удалось собрать с помощью ящиков для пожертвований. Сбор средств на строительство храма Ксении Петербургской продолжается. Поучаствовать в стройке в епархии приглашают не только частные лица, но и организации.

«Появился остов, видимая часть. И сейчас на этот остов надо нарастить все остальное: а это и сантехника, и электрика, и отделка, и благоустройство территории. Это как вы зашли в квартиру, а там голые стены из кирпича, и все. Работы еще непочатый край», – пояснила архитектор проекта Людмила Чаюн.

Первый камень на месте будущего храма заложили в августе 2014 года. С начала строительства на рабочей площадке успели потрудиться более 10 различных организаций.