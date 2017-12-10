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В Благовещенской епархии сомневаются, что успеют в срок сдать храм в микрорайоне

В Благовещенской епархии сомневаются, что успеют в срок сдать храм в микрорайоне
Фото: ksenia-hram.ru

Новый храм в микрорайоне должен начать свою работу уже через год, в ноябре 2018 года. Однако в епархии затрудняются сказать, получится ли уложиться в срок. Темпы работ зависят от финансирования стройки.

«Если говорить про этот строительный сезон, то план-минимум выполнен. Из незавершенных работ осталась только установка 12 арочных окон в барабане. Возможно, до конца года их поставят, но пока этот вопрос остается открытым», – рассказал помощник настоятеля храма по вопросам строительства Александр Курако.

Сроки зависят от финансовых возможностей. На строительство храма Ксении Петербургской потрачено уже более 60 миллионов рублей. Частично его строят на пожертвования: сайт собрал 300 тысяч рублей, более 40 тысяч удалось собрать с помощью ящиков для пожертвований. Сбор средств на строительство храма Ксении Петербургской продолжается. Поучаствовать в стройке в епархии приглашают не только частные лица, но и организации.

«Появился остов, видимая часть. И сейчас на этот остов надо нарастить все остальное: а это и сантехника, и электрика, и отделка, и благоустройство территории. Это как вы зашли в квартиру, а там голые стены из кирпича, и все. Работы еще непочатый край», – пояснила архитектор проекта Людмила Чаюн.

Первый камень на месте будущего храма заложили в августе 2014 года. С начала строительства на рабочей площадке успели потрудиться более 10 различных организаций.

Просмотров всего: 301

#религия #строительство

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Ой, как обидно! Как же мы без храма-то!!!???

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад



    В Благовещенской епархии сомневаются, что успеют в срок сдать храм в микрорайоне



    поэтому несите бабло!!!

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Вот ведь незадача-то. И как быть?

  • Mainer

    Mainer
    52 минуты назад



    На строительство храма Ксении Петербургской потрачено уже более 60 миллионов рублей.

    Частично его строят на пожертвования: сайт собрал 300 тысяч рублей, более 40 тысяч удалось собрать с помощью ящиков для пожертвований.



    Вот и развенчан миф о том, что РПЦ храмы строит будто бы на пожертвования.

  • Mainer

    Mainer
    51 минута назад

    Генрих VI

    Вот ведь незадача-то. И как быть?



    Нет никаких сомнений в том, что власть протянет руку помощи.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    40 минут назад

    Тому - Аллах дал на мечеть , а этому недают?

  • V.M.

    V.M.
    40 минут назад

    В бюджет 2018 заложили статью "На храм"? Я не нашла. Есть вот это:



    И на деньги жителей тоже

    Новшество 2018 года — так называемая программа инициативного бюджетирования . Четыре пилотные территории получат по миллиону рублей на проекты, выбранные самими жителями. Причем вкладываться в них также предлагают жителям: программа подразумевает софинансирование из областного, местного бюджетов и из карманов всех желающих «меценатов».

    Пилотные территории на 2018 год и их проекты

    Чигиринский сельсовет (Благовещенский район) — сквер

    Усть-Ивановский сельсовет (Благовещенский район) — спортплощадка



    Так что, можно вкладываться? Хотя Храм и не вошел в список строек, выбранных жителями...

  • 432

    432
    8 минут назад

    Ваш храм это ерунда...

    Скоро новый старт ракеты, лучше ищите ищите страховую от бракованного освещения её

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