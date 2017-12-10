Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:15 0

Туман и температура до минус 38: прогноз погоды в Амурской области на 11 декабря

Туман и температура до минус 38: прогноз погоды в Амурской области на 11 декабря

Ночью с 10 на 11 декабря в Приамурье сохранится переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами температура воздуха достигнет 38 градусов мороза.

Ночью по области ожидается температура 23-28 градусов со знаком минус. В некоторых районах столбик термометра опустится до минус 38 градусов. Днем потеплеет до 16-21 градуса, местами до минус 31. Слабый северный и северо-западный ветер в порывах может достигать скорости 12-17 метров в секунду.

В Благовещенске переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Температура ночью – 23-25 градусов мороза, днем – минус 15-17 градусов.

Просмотров всего: 2010

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

До минус 31: прогноз погоды в Приамурье на 10 декабря
Общество

Слабые осадки: прогноз погоды в Амурской области на 9 декабря
Общество

Слабый снег на всей территории: прогноз погоды в Амурской области на 8 декабря
Общество 2

Сильный мороз стал причиной отмены занятий в школе села Невер