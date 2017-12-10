Туман и температура до минус 38: прогноз погоды в Амурской области на 11 декабря

Ночью с 10 на 11 декабря в Приамурье сохранится переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами температура воздуха достигнет 38 градусов мороза.

Ночью по области ожидается температура 23-28 градусов со знаком минус. В некоторых районах столбик термометра опустится до минус 38 градусов. Днем потеплеет до 16-21 градуса, местами до минус 31. Слабый северный и северо-западный ветер в порывах может достигать скорости 12-17 метров в секунду.

В Благовещенске переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Температура ночью – 23-25 градусов мороза, днем – минус 15-17 градусов.