В Китай экспортировали более 100 тонн амурского меда

«Вступили в силу требования китайского законодательства о перевозе меда на территорию Китая только в заводской упаковке и с соответствующими сопроводительными документами. Из-за этого поставки были приостановлены. В 2017 году они возобновились, и экспорт составил более 100 тонн меда, что на 140 тонн меньше, чем в 2015 году», – рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Андрей Таран.

Для продвижения амурского меда в 2016 и 2017 годах производители и сборщики продукции провели презентации на выставках-ярмарках в городах КНР. В министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья совместно с пасечниками разработали оригинальную упаковку «Амурского меда». Пасечнику стоимость одной упаковки обойдется в 600-700 рублей. Из-за этого себестоимость меда вырастет до тысячи рублей.