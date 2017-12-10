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10декабря
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сегодня, 15:20 4

В Китай экспортировали более 100 тонн амурского меда

В Китай экспортировали более 100 тонн амурского меда

Экспорт амурского меда в Китай в 2017 году достиг 100 тонн продукции. Поставки возобновились после введения новых требований о перевозке меда в КНР, которые начали действовать в соседнем государстве с 2016 года, сообщает ТАСС.

«Вступили в силу требования китайского законодательства о перевозе меда на территорию Китая только в заводской упаковке и с соответствующими сопроводительными документами. Из-за этого поставки были приостановлены. В 2017 году они возобновились, и экспорт составил более 100 тонн меда, что на 140 тонн меньше, чем в 2015 году», – рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Андрей Таран.

Для продвижения амурского меда в 2016 и 2017 годах производители и сборщики продукции провели презентации на выставках-ярмарках в городах КНР. В министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья совместно с пасечниками разработали оригинальную упаковку «Амурского меда». Пасечнику стоимость одной упаковки обойдется в 600-700 рублей. Из-за этого себестоимость меда вырастет до тысячи рублей.

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#Китай #сельское хозяйство #цены

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    3 часа назад

    Гм... Хороший мёд можно КУПИТЬ по 150 рублей, очень хороший по 200... Мёд с СЕБЕСТОИМОСТЬЮ тысяча рублей по чем же продавать и из каких цветов собирают его суперпчелы? Может с папоротника?!;)

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    стоимость одной упаковки обойдется в 600-700 рублей.



    Упаковка дороже мёда? О_О

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Oldlord



    стоимость одной упаковки обойдется в 600-700 рублей.



    Упаковка дороже мёда? О_О



    http://www.amur.info/news/2017/12/07/132634

  • Фермер

    Фермер
    53 минуты назад

    Как сувенир - упаковка супер! Но наверно 100 тонн мёда ни в ней экспортировали!;)

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