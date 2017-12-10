Ради учета животных в амурских лесах охотоведы пройдут 900 километров по снегу

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Амурским охотоведам предстоит пройти около 900 километров по полям и болотам в поисках следов животных. В Дирекции по охране животного мира и ООПТ готовятся к проведению зимних учетов.

Учет охотничьих видов животных в Амурской области начнется 1 января. За два месяца охотоведы и егеря пройдут пешком и на лыжах более 900 километров по зимнему лесу, полям и болотам. Заниматься учетом будут 50 сотрудников дирекции. Сейчас специалисты прорабатывают маршруты. От численности учтенных животных будут зависеть квоты на охоту на следующие сезоны.

«Эта ежегодная работа очень важна – учет дает нам представление о численности амурских зверей и птиц, и, как следствие, об эффективности нашей работы по сохранению животного мира. Кроме того, исходя из данных учета по всей области – здесь к результатам, полученным сотрудниками дирекции, добавляются данные учетов, которые ведут на своих территориях охотпользователи – впоследствии рассчитывают квоты на добычу на будущие охотничьи сезоны», – рассказал замначальника Дирекции по охране животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

Учет ведется по специальной методике. Охотоведы и егеря фиксируют следы животных на снегу либо сразу после снегопада, либо методом двойного обследования маршрута. Первый раз затирают старые следы животных, а через сутки выходят для подсчета новых. Попутно на каждом пройденном участке специалист фиксирует температуру, скорость ветра и высоту снежного покрова.

«В последние три года численность большинства охотничьих видов животных остается относительно стабильной. В заказниках она традиционно несколько выше, чем в охотничьих угодьях. Можно отметить лишь одну негативную тенденцию – рост численности волков», – рассказал главный охотовед дирекции Михаил Лесик.

В 2013 году, когда в области еще действовала программа, позволявшая охотникам получать компенсации за каждого добытого серого хищника, волков насчитывалось около 1,3 тысячи. По данным зимнего учета, в 2017 году волков в Приамурье – 3,2 тысячи особей.

Зимние учеты не касаются медведей, барсуков, ондатр и енотовидных собак, которые либо спят, либо отсиживаются по норам. Считать их начнут весной. В это же время проведут корректировку учета охотничьих видов птиц. Тетеревов, фазанов, глухарей, рябчиков и белых куропаток считают «при личной встрече», а затем применяют формулы расчета численности птиц.