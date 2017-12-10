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Коммунальная авария в Белогорске оставила без тепла 33 многоквартирных дома

Коммунальная авария в Белогорске оставила без тепла 33 многоквартирных дома
Фото: panthermedia/vostock-photo

Ночью 10 декабря на котельной микрорайона Мелькомбинат Белогорска произошел порыв задвижки водопровода горячего отопления. Без отопления остались жители 33 многоквартирных домов. Коммунальщикам удалось устранить аварию.

Об аварии на котельной оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС Белогорска сообщили в 2:50. Из-за порыва без отопления остались жители домов по улицам 50-летия Комсомола, Мелькомбинат, Горького и Куйбышева. В этом районе проживает более 6,5 тысячи человек, в том числе более 1,8 тысячи детей.

«На месте аварии работала бригада в 8 человек и 2 единицы техники. Чугунная труба диаметром в 200 миллиметров залегала на глубине 2 метра. Произвели замену лопнувшей задвижки. Ее, кстати, меняли летом. Есть и сертификат, и срок гарантии на оборудование. Скорее всего, оказался заводской брак. Будем разбираться. В работу котельную запустили в 6:20 утра, 10 декабря. На температурный режим жилого фонда порыв задвижки особо не повлиял», – рассказал директор «Горэнерго» Виталий Бардаш.

Просмотров всего: 584

#Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    опять пиар Мелюкова-скоро город сожжёт ради новостей

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    4 часа назад

    А потом ЛДПР обижается, когда им говорят, что они ненавидят Белогорск...

    Совсем сбрендили с такими комментами

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    4 часа назад

    А заголовки у АИ...

    Не, ну понятно, рейтинг важен, но, блин, тепло из домов не уходило, аварию устранили оперативно, благо, что резерв оборудования был подготовлен и имелся в наличии. Жители даже ничего не почувствовали...

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Только летом меняли... а на что меняли? На китайскую хрень, своего-то ничего нет, есть только многочисленные офисы(конторы по русски) с множеством эффективных менеджеров, да администрации. В локомотивном депо стоят трубы и станки 30х годов выпуска и не ломаются, устарели морально. А новые локомотивы сыплются.Что аварию устранили быстро молодцы, мороз-то за - 35. Спасибо рабочим, что РАБОТАЛИ ночью.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Алиса65

    Только летом меняли... а на что меняли? На китайскую хрень, своего-то ничего нет, есть только многочисленные офисы(конторы по русски) с множеством эффективных менеджеров, да администрации. В локомотивном депо стоят трубы и станки 30х годов выпуска и не ломаются, устарели морально. А новые локомотивы сыплются.Что аварию устранили быстро молодцы, мороз-то за - 35. Спасибо рабочим, что РАБОТАЛИ ночью.



    Да, если бы не 8 работяг, горбатящихся за копейки и на своем горбу столько дармоедов харчующихся обрабатывают в виде многочисленные офисы(конторы по русски) с множеством эффективных менеджеров, да администрации.

    Морозные и ночные работягам оплачивают и отпуск большой?

  • Клава

    Клава
    1 час назад

    vertex

    Алиса65

    Только летом меняли... а на что меняли? На китайскую хрень, своего-то ничего нет, есть только многочисленные офисы(конторы по русски) с множеством эффективных менеджеров, да администрации. В локомотивном депо стоят трубы и станки 30х годов выпуска и не ломаются, устарели морально. А новые локомотивы сыплются.Что аварию устранили быстро молодцы, мороз-то за - 35. Спасибо рабочим, что РАБОТАЛИ ночью.



    Да, если бы не 8 работяг, горбатящихся за копейки и на своем горбу столько дармоедов харчующихся обрабатывают в виде многочисленные офисы(конторы по русски) с множеством эффективных менеджеров, да администрации.

    Морозные и ночные работягам оплачивают и отпуск большой?



    А Вам оплачивают?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Так я не коммунальщик, мне не положено. А вот этим белогорским работягам администрация пусть выдаст путевки в лечебницы Южной Кореи, ни или в крымский Белогорск накрайняк пусть свозит крепкий хозяйственник за свой счет.

  • Клава

    Клава
    1 час назад

    vertex

    Так я не коммунальщик, мне не положено. А вот этим белогорским работягам администрация пусть выдаст путевки в лечебницы Южной Кореи, ни или в крымский Белогорск накрайняк пусть свозит крепкий хозяйственник за свой счет.



    0_0...ну и мне тогда уж...и вам пусть...- даже если не положено и вы не коммунальщик. А вообще - это работа аварийной бригады, работают они посменно...и работа эта оплачивается как положено.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    44 минуты назад

    Алиса, вот вы загоняете... ну поломалось, починили, почему поломалось разберутся, в новости же написано.

    Японские машины, блин ломаются, а тут задвижка, резерв был (спасибо руководству предприятия, позаботилось, а то рабочим на морозе менять было бы несего)

    Что вы из простой новости трагедию делаете...

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