Коммунальная авария в Белогорске оставила без тепла 33 многоквартирных дома

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Ночью 10 декабря на котельной микрорайона Мелькомбинат Белогорска произошел порыв задвижки водопровода горячего отопления. Без отопления остались жители 33 многоквартирных домов. Коммунальщикам удалось устранить аварию.

Об аварии на котельной оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС Белогорска сообщили в 2:50. Из-за порыва без отопления остались жители домов по улицам 50-летия Комсомола, Мелькомбинат, Горького и Куйбышева. В этом районе проживает более 6,5 тысячи человек, в том числе более 1,8 тысячи детей.

«На месте аварии работала бригада в 8 человек и 2 единицы техники. Чугунная труба диаметром в 200 миллиметров залегала на глубине 2 метра. Произвели замену лопнувшей задвижки. Ее, кстати, меняли летом. Есть и сертификат, и срок гарантии на оборудование. Скорее всего, оказался заводской брак. Будем разбираться. В работу котельную запустили в 6:20 утра, 10 декабря. На температурный режим жилого фонда порыв задвижки особо не повлиял», – рассказал директор «Горэнерго» Виталий Бардаш.