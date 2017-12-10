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10декабря
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Погасить долги по зарплате перед строителями Восточного обещают до конца года

Погасить долги по зарплате перед строителями Восточного обещают до конца года
Фото: russian.space

Строителям космодрома Восточный работодатели задолжали 44 миллиона рублей. Своих денег ждут 1 221 человек. Расплатиться с людьми на предприятиях обещают к новому году, сообщает РИА Новости.

«На 8 декабря общая сумма задолженности по заработной плате в двух строительных организациях космодрома Восточный составила 44,3 миллиона рублей: ФГУП "Главное военно-строительное управление № 6" должно 42,1 миллиона рублей и ФГУП "Главное военно-строительное управление № 12" должно 2,2 миллиона рублей», – сообщила начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова.

Выплатить зарплату в ФГУП «Главное военно-строительное управление № 12» планируют до 15 декабря, а в ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» до 31 декабря этого года. Ситуация с погашением долга по заработной плате находится на особом контроле в правительстве Приамурья и еженедельно рассматривается на совещаниях под председательством губернатора.

На начало декабря 2017 года текущая задолженность в организациях космодрома Восточный сократилась на 112,5 миллиона рублей.

Первыми громко о задержках зарплат на строительстве Восточного в апреле 2015 года заявили работники «Тихоокеанской мостостроительной компании». Строители написали послание президенту Владимиру Путину прямо на крышах своих времянок. Задолженность перед сотрудниками «Тихоокеанской мостостроительной компании» Восточный полностью погасили к марту 2017 года. Задолженность по зарплатам образовалась и на других предприятиях.

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#космодром #работа #финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    23 минуты назад

    а где сейчас деньги на зарплату?

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