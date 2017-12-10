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Иномарка влетела в здание администрации Благовещенского района (видео)

Иномарка влетела в здание администрации Благовещенского района (видео)
Фото: mreporter_blg

В результате ночной аварии в Благовещенске 10 декабря автомобиль Toyota Crown слетел с проезжей части и врезался в административное здание по адресу: улица Шевченко, 22. В ДТП есть пострадавший.

Столкновение произошло в 00:15 на перекрестке улиц Зейской и Шевченко, сообщили в пресс-службе ГИБДД. По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Demio при повороте налево не уступил дорогу рулевому Toyota Crown. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции. После столкновения седан вылетел с проезжей части и затормозил о здание администрации Благовещенского района. В администрации сообщили, что ущерб административному зданию причинен не был. А вот автомобили, участвующие в аварии, пострадали серьезно.

Помощь медиков потребовалась водителю автомобиля Mazda Demio.

Видео: mreporter_blg

Просмотров всего: 838

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    37 минут назад

    Террорист?

  • Crasy

    Crasy
    9 минут назад

    Еще один долбодятел. Они с водилой крузака недавнего с одной семейки наверное. Муж и муж. Ну, пускай порезвятся под конец уходящего года. Ведь это был их год - год петуха.

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