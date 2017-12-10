Ракетоносцы Ту-95МС вернулись из Индонезии в Амурскую область

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Девятого декабря 2017 года экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили перебазирование с аэродрома Биак (Республика Индонезия) в пункт постоянной дислокации в Амурской области. Во время перелета была осуществлена попутная дозаправка топливом в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78 над акваторией Охотского моря», – сообщение военного ведомства публикует «Российская газета».

Полет длился более десяти часов и выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств. На аэродром Биак Республики Индонезия стратегические ракетоносцы и самолеты воздушно-космических сил прибыли 5 декабря.

Во время международного визита командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш провел встречу с руководством индонезийской авиационной базы Манухуа. Военные обсудили вопросы взаимодействия специалистов летного и инженерно-технического состава двух стран в рамках международного визита экипажей.