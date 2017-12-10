Сорок амурчан в 2017 году предпочли обычным автомобилям электрокары

Фото: autostat.ru

В России рынок электромобилей с пробегом вырос в 3,5 раза. Данные за 10 месяцев 2017 года опубликовало аналитическое агентство «Автостат». Амурская область вошла в число регионов-лидеров по покупке электромобилей.

Объем российского вторичного рынка электромобилей составил 815 единиц – это в 3,5 раза больше результата аналогичного периода прошлого года. В 2016 году реализовали 230 электрокаров. Почти 45 % процентов перепроданных электрокаров приходится на Дальний Восток.

Чаще всего электромобили с пробегом покупают жители Приморского края. За 10 месяцев они приобрели 254 электрокара. Вдвое меньше популярностью такие экземпляры пользуются у хабаровчан – 101 электромобиль. Далее по объемам продаж – центральные районы: в Москве из области поменяли хозяев 74 электрокара, в Краснодарском крае – 62. 44 автомобиля составил объем вторичного рынка в Иркутске. В Амурской области с начала 2017 года 40 автолюбителей приобрели электромобили.

90 % всех перепроданных электромобилей принадлежит Nissan Leaf. За январь-октябрь нынешнего года своих хозяев сменили 720 экземпляров. Практически все были ввезены через Дальний Восток из Японии. На втором месте по продажам – подержанные электрокары марки Tesla (42 автомобиля), на третьем – Mitsubishi i-MiEV (37 электрокаров). Также на вторичном рынке было реализовано 10 электромобилей Renault Twizy и 6 – LADA Ellada.