Жителей Белогорска напугали сбежавшим из поезда волком

Фото: wolcha.ru

Из поезда на станции Белогорск сбежал волк – такое сообщение поступило с железнодорожной станции. Хищное животное для дальнейшего размножения перевозили китайцы.

Люди сообщали, что волк, сбежавший 7 декабря, продолжает бродить по улицам города в районе локомотивного депо, сообщает Амур28.инфо.

Позже выяснилось, что животное действительно сбежало из поезда. Однако, это оказалась собака, а не волк. В вагоне перевозили чехословацкую волчью. Стоимость щенка этой породы может достигать 160 тысяч рублей. Пока неизвестно, удалось ли найти сбежавшего пса.