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Жителей Белогорска напугали сбежавшим из поезда волком

Жителей Белогорска напугали сбежавшим из поезда волком
Фото: wolcha.ru

Из поезда на станции Белогорск сбежал волк – такое сообщение поступило с железнодорожной станции. Хищное животное для дальнейшего размножения перевозили китайцы.

Люди сообщали, что волк, сбежавший 7 декабря, продолжает бродить по улицам города в районе локомотивного депо, сообщает Амур28.инфо.

Позже выяснилось, что животное действительно сбежало из поезда. Однако, это оказалась собака, а не волк. В вагоне перевозили чехословацкую волчью. Стоимость щенка этой породы может достигать 160 тысяч рублей. Пока неизвестно, удалось ли найти сбежавшего пса.

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#животные #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Императрица Руси

    Императрица Руси
    2 часа назад

    Пес вовремя понял чем чревата дружба с соседями!

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