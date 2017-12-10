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До минус 31: прогноз погоды в Приамурье на 10 декабря

До минус 31: прогноз погоды в Приамурье на 10 декабря

В Амурской области 10 декабря столбик термометра на севере опустится до 31 градуса мороза, на юге максимально низкое значение по прогнозу – минус 23 градуса. Местами по области пройдет слабый снег, больше осадков ожидается в северных районах.

В южных и центральных районах Амурской области будет облачно с прояснениями. Слабый северный ветер местами достигнет в порывах скорости 12 метров в секунду. Температура по прогнозу Амурского гидрометцентра установится между отметками 18-23 градуса ниже нуля. В северных районах холоднее – 26-31 градусов мороза.

В Благовещенске день пройдет преимущественно без осадков. Северный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. В 7 часов утра температура была 28 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов со знаком минус.

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#погода

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