На концерте студии танца Traffic на сцене выступили мамы танцоров (фото)

Отцы и дети – эта вечная борьба вдохновила не одного литератора и драматурга, теперь своё видение представила и благовещенская студия танца Traffic. На сцене выступили не только юные танцоры, но и их мамы.

В субботу, 9 декабря, в зале ОКЦ состоялся концерт благовещенской студии танца Traffic. Танцоры показали двухчасовую программу, основой которой стала житейская история о семье: бабушки и дедушки, мамы, папы и троих детей.

В уютном загородном доме разыгралась обыкновенная история: дети разбрасывают игрушки, детей балуют бабушка (Виктория Курлова) с дедушкой (Руслан Козловский), а взрослые (Екатерина Рожкова и Роман Райдер) не знают, что со всем этим делать.

Всё это Traffic показал в танце. Дети и взрослые – почти 200 человек – танцевали контемп, хип-хоп и современный очень популярный Vogue – стиль, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. Был даже бурлеск.

В завершении истории и взрослые, и дети, конечно, поняли, что лучше жить дружно, и что семья – это лучшее, что может быть.

В завершение концерта неожиданный сюрприз подарили мамы воспитанников. В черных платьях с белыми воротничками они показали танец под известную песню про Мэри Поппинс.

«Нас было 26 человек, мы репетировали почти месяц, собирались дважды в неделю. Когда нам предложили сделать этот номер, мы даже не раздумывали. Мы давно уже все вместе – по 5-6 лет наши дети ходят в Traffic, и мы уже как одна семья. Наши дети так хорошо танцуют, и мы тоже должны быть наравне с ними», – рассказала одна из мам Инесса Кабанцева.

Подробно о выступлении Traffic можно прочитать в разделе «Культпросвет».