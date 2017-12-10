Юбилейный концерт отгремел в Центре эстетического воспитания детей (видео)

Центр эстетического воспитания детей города Благовещенска отпраздновал 85-летний юбилей. Участие в торжественном мероприятии приняли практически все воспитанники учреждения. Для коллективов это стало своеобразным отчетным выступлением.

В Центре эстетического воспитания имени Вячеслава Белоглазова занимаются 4025 детей, работают более 180 педагогов, которые преподают в 10 творческих коллективах и 10 профильных образовательных объединениях. На праздничном концерте дети пели, танцевали и выполняли трюки «под куполом». Не отстали от них и педагоги: их совместный танец, а потом и песня вызвали шквал аплодисментов. Более 30 педагогов получили заслуженные награды

«Не лукавя, скажу: центр эстетического воспитания – это вся моя жизнь. Я здесь работаю 19 лет. Я начинала одна, сейчас у нас в коллективе 5 педагогов. Здесь мы проводим и выходные, и праздники. Сцена расписана очень плотно, потому что коллективов много. Но я счастлива, потому что занимаюсь любимым делом», – рассказала руководитель ансамбля современного танца «Модерн» Виктория Мушенко.

История Центра эстетического воспитания детей началась в далёком 1932 году, когда в Благовещенске открылся Дом художественного воспитания детей. Но многие благовещенцы до сих пор помнят его не иначе, как Дворцом пионеров, так он назывался на протяжении 20 лет, начиная с 1971 года. И только в 1993 году учреждение переименовали в Центр эстетического воспитания, а спустя год учреждению было присвоено имя основателя ансамбля «Ровесники» Вячеслава Васильевича Белоглазова.

«У нас появились новые направления в образовательном процессе – робототехника, ландшафтный дизайн. Хотим развивать видеосъёмку. И с 2018 года нашему центру помимо пришкольных лагерей, которыми мы занимаемся, передают оздоровительный лагерь «Огонёк», мы будем заниматься педагогическим составом, курировать образовательную и развлекательную программу, развитие в целом. Вообще, планов громадьё!» – поделилась директор Центра эстетического воспитания детей имени В. В. Белоглазова Людмила Качан.

К 50-летию хореографического ансамбля «Ровесники» в Центре эстетического воспитания детей прошёл ремонт: обновили центральную лестницу, западный вестибюль, танцевальную студию и раздевалки, и большой концертный зал. В зале установлено 469 мягких кресел, обновлена система вентиляции, появился современный свет и LED-экран. При этом в ЦЭВ удалось сохранить единственную в области оркестровую яму.

Подробнее о праздновании юбилея Центра эстетического воспитания можно прочитать в рубрике «Культпросвет» Натальи Шлямовой.