Губернатор и федеральные чиновники подарили переселенцам из аварийного жилья телевизор

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Руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и Константин Цицин вместе с губернатором Александром Козловым и посетили в Благовещенске дом по адресу улица Пушкина,100, где купили 140 квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Здесь гостей ждала пенсионерка Татьяна Порошина с внуком. Они рассказали, что очень довольны качеством нового жилья.

В ходе разговора выяснилось, что квартира, которую они получили по программе, на 10 квадратных метров больше прошлого, аварийного жилья. Сергей Степашин отметил, что в Приамурье строится жилье высокого качества, которое не стыдно предлагать людям. Хозяевам квартиры гости подарили новый телевизор и чайный сервиз.

«Очевидно, что программа по переселению будет продлена. Это решение нашего Президента – Владимира Путина. Людей нельзя оставлять в аварийном жилье, в нем просто опасно жить. Вопрос в том, какие это будут формы реализации программы. Сейчас готовится новый закон, новая нормативная база, они должны быть готовы к 1 июля следующего года, чтобы войти в бюджет 2019 года. Я считаю, что без участия федерального бюджета регионы не справятся», – рассказал Сергей Степашин.

Он отметил заметный прорыв Амурской области в части реализации программы.

«Мы знаем, что часть средств были востребованы после наводнения в Приамурье на нужды пострадавших людей. Конечно, это нужно компенсировать. Потребности большие: региону необходимо порядка 2,5-3 миллиарда рублей на следующий год. Первый раз открыто скажу, что Фонд будет готов предоставить около 1 миллиард рублей в качестве софинансирования программы – для этого нужно постановление Правительства РФ», – отметил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Александр Козлов подтвердил, что после наводнение реализация программы застопорилась – за 4 года из 319 тысяч квадратных метров было переселено лишь 90 тысяч. А в 2016 году, после встречи губернатора с Президентом РФ, области была оказана финансовая поддержка. Это позволило сделать ощутимый рывок – на сегодня переселено более 170 тысяч квадратных метров – порядка 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Благодаря поддержке меньше чем за год нам удалось сделать рывок, пропорциональный предыдущим четырем годам. Об этом было доложено Президенту. Стало ясно, что программу нужно продолжать, что у нас есть хорошие строители, есть желание помогать нашим гражданам. Порядка 20 муниципалитетов уже полностью завершили программу на своих территориях, но остались города и районы, где впереди много работы», – рассказал Александр Козлов.