Симфонический оркестр из Владивостока выступил в Благовещенске для детей и взрослых

В пятницу, 8 декабря, концертом в областной филармонии Тихоокеанский симфонический оркестр из Владивостока завершил Дальневосточный фестиваль классической музыки «Амурская волна». За один день приморские музыканты дали сразу два концерта.

В следующем году оркестру исполнится 83 года. Когда-то он существовал на базе Приморской студии телевидения и радио, в 2004 году коллектив присоединился к краевой филармонии. В оркестре 75 человек, его художественным руководителем и главным дирижером является заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов.

С оркестром работали многие известные музыканты, дважды пел Дмитрий Хворостовский, за дирижерским пультом стояли Владимир Спиваков, Константин Орабелян, Сергей Примак и другие. В разные годы с коллективом сотрудничали известный композитор Андрей Петров, пианистка Элисо Вирсаладзе, скрипач Дмитрий Коган.

«Мы много играем классики – Моцарта, Бетховена, русских композиторов – Рахманинова, Чайковского и других. Пытаемся находить новые формы – это оперетта, например», – рассказал дирижер оркестра Анатолий Смирнов.

В этом году Тихоокеанский симфонический оркестр побывал на гастролях в Харбине, Уссурийске, Южной Корее. Теперь вот – Благовещенск, этот визит состоялся впервые по приглашению директора Амурской областной филармонии Ольги Смирновой.

В столице Приамурья в утренней программе прозвучали увертюра к опере «Руслан и Людмила» Глинки, «Зима» из цикла «Времена года» Вивальди, «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» Сен-Санса, «Полька-пиццикато» Штрауса, «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» Грига, «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» Глинки, «Шутка» Баха, «Чардаш» Монти, сюита из кинофильма «Пираты Карибского моря».

Вечерний концерт начался с симфонии № 9 ми минор известного чешского композитора XIX века Антонина Дворжака. Произведение носит название «Из Нового Света». Также в этот вечер были исполнены концерт для кларнета с оркестром ля мажор Моцарта, «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова и венгерский и испанский танцы из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Прозвучали произведения популярной музыки. После двух отделений публика аплодировала стоя и долго не хотела отпускать оркестр.

«Помимо классики у нас есть программы для детей, молодёжи. Недавно сыграли «Музыку Голливуда», там есть, например, и «Пираты Карибского моря», и «Гарри Поттер». Находим новые ниши для привлечения новых слушателей. Параллельно показываем тематический видеоряд на экране», – рассказал дирижер оркестра Анатолий Смирнов.

Подробнее о выступлении Тихоокеанского симфонического оркестра можно прочитать в разделе «Культпросвет».