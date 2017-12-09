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Скончался артист Леонид Броневой

Скончался артист Леонид Броневой
Фото: Интерпресс/ТАСС

В Москве на 89-м году жизни после тяжелой болезни скончался актер театра и кино, народный артист СССР Леонид Броневой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководство Московского театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Он тяжело болел, умер сегодня (9 декабря) в 07:30 утра», – рассказал директор театра. Он отметил, что прощание с Броневым пройдет в «Ленкоме», сообщает РБК. По его словам, «агент» занимается похоронами. О том, где будет погребен актер, Варшавер не сообщил.

Леонид Броневой работал в «Ленкоме» с 1988 года. Он сыграл в таких спектаклях, как «Мудрец», «Диктатура совести», «Чайка», «Королевские игры», «Варвар и еретик», «Плач палача», «Вишневый сад». В кино актер снимался с 1964 года. Известность ему принесла роль шефа гестапо Генриха Мюллера в сериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».

Кроме того, Броневой снимался в фильме режиссера Михаила Козакова «Покровские ворота», где он сыграл Аркадия Веллюрова. В 2007 году Броневой снялся в фильме «Простые вещи» режиссера Алексея Попогребского. В 2008 году за участие в этом фильме актер получил российскую премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана.

Всего Броневой снялся в 70 фильмах и сыграл около 50 ролей в театре.

Просмотров всего: 662

#культура #происшествия

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Печально......

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    скорбим

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