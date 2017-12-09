Дальний Восток будет получать по 20 миллиардов рублей ежегодно

Фото: gumilev-center.ru

За три года общий объем финансирования по госпрограмме составит 61,5 миллиарда рублей. Эти средства направят на экономическое развитие Дальнего Востока путем привлечения инвестиций в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и адресной инфраструктурной поддержки инвестпроектов.

Федеральным бюджетом на три года предусмотрены 36,5 миллиарда рублей на создание инфраструктуры в 11 ТОР. «Пять расположены в Приморском крае, три – в Хабаровском крае, по одному – в Камчатском крае, в Республике Саха (Якутия) и Амурской области. Также в перспективе планируется создать ТОР на острове Русский», – сказал представитель Минвостокразвития.

Он добавил, что на адресную инфраструктурную поддержку инвестпроектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, в 2018-2020 годах из федерального бюджета будет направлено 15 миллиардов рублей. Речь идет о поддержке восьми инвестпроектов: два проекта реализуются в Хабаровском крае, три – в Якутии, два в Амурской области и один – в Магаданской.

«В федеральном бюджете также зарезервированы дополнительные ассигнования в размере 68,3 миллиарда рублей на финансирование планов социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке: 33,7 миллиарда в 2018 году, 17,7 – в 2019 году и 16,9 – в 2020 году», – сказал представитель Минвостокразвития.

Он отметил, что указанное дополнительное финансирование фактически удвоит объем ресурсного обеспечения госпрограммы в 2018-2020 годах.

«В настоящее время дальневосточными регионами завершается работа по планированию социального развития центров экономического роста: в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, городе Свободный Амурской области, Курильских островов и других», – заключил представитель Минвостокразвития.