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Кошачий «Муртурнир» в Благовещенске судят эксперты из Эстонии, Германии и России (фото)

Кошачий «Муртурнир» в Благовещенске судят эксперты из Эстонии, Германии и России (фото)

Все выходные, 9 и 10 декабря, в Grand Arena Ostrova проходит международная кошачья выставка «Муртурнир». Она работает с 10 до 19 часов, по итогам каждого дня организаторы выбирают самого лучшего конкурсанта.

Организатор выставки Елена Багаутдинова рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что в выставке принимают участие 110 животных. Основная география конкурсантов и их владельцев – Амурская область, Приморский и Хабаровский края.

«Из редких пород у нас представлены саванна, селкирк-рекс и еще много чуть менее редких пород, – рассказала Елена Валерьевна. – Кстати, завтра у нас пройдет ринг «Плюшевый кот» – дети могут принести свои плюшевых кисок, и их будут судить, как настоящих живых кошек».

А среди живых конкурсантов каждый день из семи призеров будут выбирать одного главного победителя. Делать это будут три приезжих эксперта, представляющих Россию, Эстонию и Германию.

«У нас есть титулованные кошки, в том числе шоу-класса, но что-либо предсказать трудно, – пояснила организатор выставки. – У каждого эксперта свое мнение и угадать его нельзя».

«Муртурнир» продолжит свою работу в воскресенье, 10 декабря.

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#животные #отдых

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