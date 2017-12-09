Мост через Амур с российской стороны строят 550 человек

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Строительство моста через Амур между Благовещенском и Хэйхэ идет по графику, сообщает областное правительство. Сейчас работы выполняются на четырех опорах из пяти. Следующий этап – сборка пролетного строения. На площадке задействовано около 190 единиц техники и 550 человек.

Место строительство моста посетили глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин. Федеральных чиновников интересовали сроки строительства, а также перспективы развития экономики региона благодаря вводу моста в эксплуатацию.

Проект мостового перехода разработал институт Гипростроймост, стоимость строительства составляет 16 миллиардов рублей. Длина мостового перехода 19,41 километра с мостом через Амур 1080,66 метра. На территории Китая он протянется на 5,98 километра (из них мост – 540,33 метра); на территории России – 13,43 километра, из них мост – 540,33 метра.

Граница ответственности российской стороны совпадает с серединой моста и линией российско-китайской государственной границы.

«Благодаря реализации этого проекта мы прогнозируем развитие сельского хозяйства региона, в том числе и за счет экспорта продукции в Китай. В рамках развития туризма сейчас прорабатываем вопрос организации пропуска личного легкового автотранспорта. Кроме того, в районе мостового перехода создана территория опережающего развития, с соответствующими льготами, для привлечения бизнеса», – отметил губернатор Александр Козлов.