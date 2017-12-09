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В Тамбовском районе выгорел гараж, две машины и часть дома

В Тамбовском районе выгорел гараж, две машины и часть дома
Фото: zp.today

В субботу, 9 декабря, в селе Раздольное Тамбовского района на частном подворье загорелся гараж. Когда пожарные расчеты прибыли на место происшествие, уже горели кровля гаража и веранда рядом стоящего жилого дома.

Через девять минут открытое горение было ликвидировано. В результате пламя повредило гараж по всей площади, два автомобиля находящиеся внутри, а также кровлю веранды жилого дома. Дальнейшего распространения огня на жилой дом пожарные не допустили. В тушении были задействованы огнеборцы ПЧ № 60 села Тамбовка, добровольная пожарная команда ЗАО «Партизан». Всего: шесть человек, две единицы техники, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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