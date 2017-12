Новый сезон-2018 в компании ТНТ-Благовещенск, «Альфы» и «Амур.инфо» обещает много «вкусного» (фото, видео)

7 декабря в Grand Arena Ostrova состоялась презентация нового сезона ТНТ. В зале собралось около 200 крупнейших рекламодателей Амурской области, маркетологи и лица «Альфа-канала».

За час до серьёзного мероприятия с цифрами и аналитикой серьёзные люди смогли проявить эрудицию и показать, какие они бизнесмены. Гостям дали заработать валюту канала ТНТ – ТНТыщи. Для этого на фудкорте Grand Arena Ostrova было организовано пять игровых площадок и фотозон по числу друзей компании ТНТ: ТНТ, ТВ3, ТНТ4, «Альфа-канал», «Амур.инфо» и Амур.life.

«Участники были очень азартны, им задавались вопросы на знание того, чем живут телеканалы и интернет-ресурсы. Мы выплатили весь наш «зарплатный фонд» – мешок ТНТыщ!» – рассказала промоменеджер телекомпании «Альфа-канал» Татьяна Водопьянова.

Новоявленных ТНТ-миллионеров пригласили в зал за столики и предложили попробовать новинки теле- и интернет-меню 2018 года.

Сегодня в компании ТНТ и Амур.инфо – эфирное время телеканалов ТНТ4, ТВ3, «Альфа-канал», а также набирающий популярность интернет-журнал Амур.life. И каждому ресурсу есть, чем похвалиться.

«В уходящем году, несмотря на объективные сложности с экономикой, мы сделали рывок и продемонстрировали хорошие достижения. Самыми динамично развивающимися являются информагентство «Амур.инфо», а также социальные сети. Если говорить о соцсетях, сегодня есть три основных аккаунта, которыми мы оперируем: это «Амур.инфо», «Альфа канал» и «Сканер», они имеют суммарную аудиторию более 90 тысяч подписчиков. Это данность времени – современные люди активно пользуются оперативной и доступной информацией в Интернете. Я не знаю, как будут дальше развиваться технологии, но мы готовы идти за ними», – рассказал генеральный директор телекомпании «Альфа канал» и информационного агентства «Амур.инфо» Игорь Горевой.

«Амур.инфо»: информагентство на вырост

Об успехах самого динамично развивающегося информагентства области рассказал директор по развитию интернет-проектов Илья Дементьев.

Успехи подтверждаются статистикой. И как бы читатели не обсуждали заголовки и темы, как бы ни кипели битвы в комментариях, статистика констатирует одно: обсуждают, кипят, а показатели от этого только растут.

В преддверии 2018 года компания «Медиалогия» подготовила очередной рейтинг медиаресурсов Амурской области. Топ-10 самых цитируемых СМИ региона вновь возглавило информагентство «Амур.инфо».

Индекс цитируемости «Амур.инфо» составил 54,97. Это в два раза больше индекса СМИ, занявшего вторую строчку, на которой оказалось интернет-издание «Зейский вестник» с индексом 25,68. На третьем месте – интернет-ресурс Ampravda.ru с индексом 23,85.

«В этом году был обновлён и рекорд просмотров одной статьи – 178 219 просмотров собрала всего одна новость, это история про мальчика без сознания. Точнее, история про массовую рассылку фейковой информации о том, что в больницу поступил ребенок в бессознательном состоянии и идут поиски его родных. Это сообщение облетело всю Россию. И ещё – прежде мы сравнивали себя с каким-либо одним конкурентом, то сейчас мы объединили их всех. Вышло, что «Амур.инфо» больше, чем все остальные конкуренты вместе взятые. В октябре на наш сайт заходило каждые сутки в среднем по 39 тысяч посетителей. Средние просмотры в сутки – 200 тысяч», – рассказал Илья Дементьев.

Новым ярким стартапом 2017 года стал интернет-журнал Амур.life, который предлагает взглянуть на мир по-другому. Потому, что Амур.life – это простые истории о непростых людях, и собирает их редактор Оксана Руденко.

Каждый день журнал перелистывает новую страницу, которую с удовольствием читают амурчане. Так, одна из первых простых историй «Этот дом стал для нас обузой» набрал 16 тысяч просмотров.

Популярными стали прямые интернет-эфиры, на которые приглашаются известные и интересные люди Благовещенска. Более того онлайн-формат открыл новые возможности для общения читателей с героями и экспертами статей. Так, материал «Большая маленькая грудь» собрал 6 тысяч просмотров и массу комментариев. А лидером на Амур.life стал недавний конкурс «Очаровашка Благовещенска», набрав 83,5 тысячи просмотров!

А ещё в лидерах по развитию – соцсети. Ими занимается сразу два SMM-специалиста. У «Амур.инфо» – 60 тысяч друзей в социальных сетях, из них 54 тысячи подписчиков зарегистрированы в Instagram. Есть яркие примеры, как реклама там работает: у одного из клиентов после показа видеороликов в аккаунтах «Амур.инфо» аудитория подписчиков выросла с 400 до 1 100 человек. Сейчас активно «прокачивается» и канал рассылки новостей Telegram.

Телевидение: великолепная четвёрка начинает и выигрывает

Было время, когда говорили: газеты победит телевидение, а его – Интернет. Но нет, вопреки ожиданиям тв-рейтинги показывают прирост. Всё просто: никакие смайлики и стикеры не заменят живые эмоции, которые передаёт телекартинка.

На протяжении многих лет линейка ТНТ является абсолютным лидером телесмотрения в аудитории 14-44 лет. В 2017 году ТНТ стал первым не только по телесмотрению, но в digital. Только в социальных сетях проекты ТНТ насчитывают 36 миллионов подписчиков. А суммарное количество подписчиков звёзд ТНТ в Instagram составляет более 100 миллионов человек.

Те же тенденции демонстрирует и компания «Альфы» в Приамурье. Более того в октябре 2017 года телекомпанию «ТНТ-Благовещенск» признали лучшей региональной телекомпанией ТНТ 2017 года. Благовещенские телевизионщики получили главный приз ежегодного конкурса в номинации Best of the best – 3 миллиона рублей. Телекомпания «ТНТ-Благовещенск» стала лучшей сразу в нескольких номинациях. Первые места телевизионщики получили за «Лучшее проникновение» и «Лучшее продвижение».

«"Альфа-канал" на рынке уже 16 лет. Нас можно смотреть как в аналоге на ТНТ, так и в кабеле с полным программированием. Это 24 часа собственного вещания. Благодаря IP-телевидению канал транслируется и по всей области», – рассказала исполнительный директор телекомпании «Альфа-канал» Елена Морева.

В новый сезон «Альфа-канала» переходят все знакомые зрителям лица и собственные программы: «Альфа-новости», «Простые вопросы», «Благовещенск: инструкция по применению», «Сканер», «Между тем», «Неделя», «Погода», «Новости экономики», «С любимыми не расставайтесь».

С октября у компании «Альфы» появилась возможность размещать рекламу и на канале ТВ3. Кстати, ТВ3 в этом году стал лидером по росту аудитории в возрасте от 14 до 44 лет, и сегодня в телелинейке холдинга «Газпром Медиа» (ТНТ, ТВ3, «Пятница!», ТНТ4, 2х2) он уступает только ТНТ.

Новый сезон-2018 на ТВ3 будет богат на премьеры, которые удивят даже самого искушённого телезрителя. Это 5 проектов и 3 телесериала. Зрители увидят сериалы: «Учителя», «Мёртвое озеро» и «Обычная женщина».

В числе проектов – «Магия», «Шерлоки», «Большое кино», «Знания и эмоции» и «Машина времени».

«Знания и эмоции» – это необычная программа о путешествиях, а «Машина времени» – и вовсе настоящее путешествие в будущее. Суть в том, что участников – молодую пару с помощью грима превращают в стариков и дают возможность прожить несколько дней. Здесь ощущаются все тяготы нездоровья, есть даже финал на погосте.

«Теперь, пережив всё это, я по-новому взглянула на наши отношения. И поняла их ценность, как я люблю моего мужа и какую долгую и счастливую жизнь я хочу с ним прожить! Каждый день нужно ценить, нужно помнить об этом постоянно», – рассказала в презентационном ролике проекта «Машина времени» одна из его героинь.

Канал ТНТ4 продолжает привлекать мужскую аудиторию – 60 % – это мужчины 30-44 лет. На канале продолжат показывать только хорошее кино и «золотой контент»: «Универ», «Наша RUSSIA», Comedy Club и Comedy Woman, «Убойная лига» и другие.

В новом сезоне на ТНТ4 можно будет увидеть сразу премьеры. Это комедийные сериалы «Энджи Трацбека» про американских копов в озвучке резидентов Comedy Club и «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. Будет ещё новое комедийное шоу «Деньги или Позор», в котором звёзды шоу-бизнеса попадают в самые «позорные» ситуации, предварительно подписав отказ от возможных претензий к их устроителям.

«Золотая кнопка» – канал ТНТ не изменяет себе и в новом сезоне. Он представил зрителям «железобетонные хиты», которые получат продолжение в 2018 году: реалити-шоу «Битва экстрасенсов», «Танцы», «Холостяк», «Дом-2», комедийные шоу Comedy Club, Comedy Woman, StandUp, «Comedy Баттл», Love is, «Где логика?», «Открытый микрофон» и «ХБ», продолжения культовых сериалов «Ольга», «Реальные пацаны», «Универ», телеканал также покажет новые сезоны сериалов «Остров», «Полицейский с Рублевки» и другие. Кроме того, телеканал изменил сетку вещания по четвергам: вместо западного киноконтента ТНТ показывает проекты собственного производства – шоу «Студия СОЮЗ» с долей 15,1 % и «Импровизация» – с долей 14,7 %.

В 2018 году на ТНТ появятся также абсолютно новые шоу. Например, масштабный проект «Песни» – это новый социальный лифт для талантливых людей, после которого победители подпишут реальные контракты с крупнейшими лейблами и продолжат свое сотрудничество с телеканалом ТНТ. В реалити-шоу принимают участие два крупных музыкальных продюсерских центра в стране – MALFA и Black Star и музыкальные продюсеры Максим Фадеев и Тимати.

Новое шоу «Комик в городе» запустит один из самых успешных Stand Up комиков ТНТ Руслан Белый. Автор шоу посещает российские города и в комедийном жанре рассказывает о них.

В 2018 году наравне с культовыми сериалами зрители ТНТ увидят абсолютно новые комедийные проекты. Выйдет в эфир сериал «Домашний арест» с актёрами Александром Робаком и Павлом Деревянко. Сериал рассказывает о мэре небольшого российского города, который оказывается под домашним арестом в старой коммунальной квартире и пытается вернуть власть, деньги и свое «честное» имя.

Также ТНТ представил сериалы «Полярный-17» и «Конная полиция». Первый проект рассказывает историю о том, как бывший бандит попадает в северный городок Полярный-17, где по-прежнему царят его родные лихие 90-е. Главную роль сыграл Михаил Пореченков. Второй сериал – это история про коррумпированного полицейского, который попадает в полк конной полиции, в мир людей с идеалистическим представлением о чести. В сериале сыграли Артур Смольянинов, Алексей Симонов, Стася Милославская, Наталия Медведева.

Кроме того, на презентации рассказали о новых проектах: «Дуры», «Жуки», а также о новом фильме, созданном совместно с Comedy Club Production – кинокомедии «Zомбоящик», которая собрала 30 звезд ТНТ. В кинопрокат картина выйдет 25 января 2018 года.

В завершение презентации нового сезона границы зала вдруг раздвинулись, представив гостям достойный фуршет. Обещанное вначале ведущим церемонии «мы подарим вам много вкусного» тут же воплотилось в жизнь. Как и «мы расширяем границы».

Но и это было ещё не всё. После состоялся жаркий аукцион, на котором разыграли шесть сертификатов – на эфирное время на каждом телеканале, баннерное размещение на сайте информагентства «Амур.инфо» и подарочную статью на амур.life. Последний приз, кстати, выиграла компания «Амурстрой».